Слух: Nintendo скрывает видео Switch, что приводит к новым предположениям о Switch Pro

Мы давно ожидали потенциального преемника Nintendo Switch, и хотя мы получили новые модели в виде Switch Lite и Switch OLED, «Switch Pro» еще не поднял голову. Теперь масла в огонь подбрасывается: на канале Nintendo на YouTube можно увидеть информацию о разработке, которая может указывать на грядущие новости. Новое видео от GameXplain (показано выше) рассказывает об этом развитии и его возможных результатах.

Как обнаружил пользователь Лукас Маннак 22 На форумах Famiboards (подтверждено позже пользователем Майло), Nintendo разместила два видео на своем официальном североамериканском канале в частном порядке: трейлеры для Switch Lite и Switch OLED. Раньше каждое из этих видео было в свободном доступе для публики, но теперь их нигде нельзя найти. Было указано, что Nintendo также сделала трейлер Switch Lite закрытым незадолго до того, как представила Switch OLED, что привело к предположению, что теперь они могут делать то же самое в рамках подготовки к другому новому анонсу. Если это правда, они могут сделать эти видео приватными, чтобы сосредоточить все свои усилия (и внимание потребителей) на чем-то новом.

Мы все еще находимся в середине «лета игр», когда многие разработчики и издатели проводят пресс-конференции для новых анонсов и тизеров. Nintendo по-прежнему должна делиться чем-то помимо прямой частной третьей стороны, а также кого-то, кто сосредоточен исключительно на Xenoblade Chronicles 3. Могут ли у них быть что-то еще в рукаве, и может ли это быть объявление о каком-то новом оборудовании? Если да, то может ли это быть Switch Pro или даже Switch 2?

Конечно, приватность некоторых видео на YouTube вряд ли является подтверждением чего-либо, и это может ни к чему не привести. Конечно, это не первый раз, когда мы сталкиваемся с ложными слухами о новой консоли Nintendo. Но может быть, может быть, на этот раз все может быть по-другому. Оставайтесь с нами, так как мы с нетерпением ждем дополнительной информации!