Слух: PS Plus Essential PS5 и PS4 Games на июль 2022 просочились раньше

PS Plus игры Список за июль 2022 года, по-видимому, просочился перед официальным обнародованием, которое должно состояться в среду, 29 июня 2022 года. Утечка снова исходит от Делабс, а пользователь Billbil kun превзошел несколько обновлений PS Plus в прошлом. Таким образом, нет особых причин сомневаться в этой последней утечке.

Согласно вышеуказанной публикации, июль 2022 г. PS Плюс Базовый Игры следующие:

Crash Bandicoot 4, вероятно, будет здесь главным названием — продолжением классической серии платформеров, выпущенной в 2020 году для PS4 и перенесенной на PS5 в 2021 году.

Тем не менее, именно хоррор «The Dark Pictures Anthology: Man of Medan» обязательно вызовет разговоры. Это потому, что Man of Medan уже доступен через PS Плюс Экстра — Один из новых Уровни подписки PS Plus который только что был запущен. Это еще один пример дублирования сервисов Sony — то, что мы видели несколько раз в PS Now, прежде чем оно превратилось в исправленную PS Plus.

Наконец, Arcadegeddon — это многопользовательский шутер, запуск которого запланирован на 5 июля — в этот же день игры для PS Plus станут доступны для загрузки. Сетевые многопользовательские игры стали одним из основных продуктов PS Plus за последние шесть месяцев или около того. Наличие на PS Plus дает этим играм шанс охватить более широкую аудиторию, но можно с уверенностью сказать, что не все являются поклонниками этой стратегии.

Что вы думаете об этом предполагаемом выборе? Полный список Все Название в настоящее время доступно через службу подписки Sony, проверьте Все игры PS Plus Руководство, а затем дайте нам знать, что вы думаете о линейке на июль 2022 года в разделе комментариев ниже. Помните, что будет больше обновлений на PS Плюс Экстра И PS Плюс Премиум Позже в этом месяце, включая добавление бродить.