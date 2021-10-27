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Слух: Switch Online Datamine раскрывает планы по выпуску «как минимум» 38 игр для N64 и 52 игр для Sega Genesis

27 октября, 2021
Artem Sokolov
Фото: Nintendo.

Вчера Nintendo запустила сервис Switch Online «Expansion Pack». Содержит девять игр для N64 и 14 игр для Sega Genesis / Mega Drive – так что же будет на горизонте после этих первых показов?

Хотя Nintendo анонсировала довольно много игр, которые появятся в сервисе Nintendo 64 в ближайшем будущем, например Легенда о Зельде: Маска Маджоры А также F-Zero XКажется, впереди много всего. По словам автора данных МондомегаДля платной подписки запланировано как минимум 38 игр N64 и 52 игры Sega Genesis / Mega Drive.

Тот же фактор данных также указывает, насколько вероятно, что в будущем появится больше платформ, кроме этих двух. Некоторые из предыдущих платформ, о которых ходили слухи об услуге, включают Цветные названия Game Boy и Game Boy.

«И если вам все еще интересно, какие дополнительные платформы NSO помимо этих двух, посмотрите на первое количество игровых идентификаторов для каждой платформы. N64 – 3, MD – 5; SNES – 2, вы можете увидеть, что это значит».

Какие игры для Nintendo 64 и Sega Genesis / Mega Drive вы бы хотели видеть присоединяясь к Switch Online? Оставьте комментарий ниже.

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