Слух: Switch Online Leak раскрывает неизданные игры NES, вот взгляд

Это была совершенно сумасшедшая неделя для Nintendo Switch Online. С серией утечек и слуховИ вроде не тормозит. В последней разработке кадры невыпущенных игр NES для службы платной подписки Switch теперь всплыли через онлайн-утечку.

Ниже представлено параллельное видео, сравнивающее текущую сборку и «основную версию» приложения NES Online (через Twitter userorcastraw). Как оказалось, сюда включены всевозможные дополнительные игры, такие как тетрисИ бэкмендвойной мега человек Игры и другие названия, такие как Кастлевания. Также предлагается ряд дополнительных «SP» игр.

Загвоздка в том, что эта сборка, по-видимому, восходит к октябрю 2019 года, а это означает, что нет никакой гарантии, что подписчики Switch Online обязательно увидят эти игры, доступные в приложении NES в будущем. Конечно, это также может быть открытием игр, которые появятся на сервисе в будущем.

Утечка приложения имеет дату сборки в октябре 2019 года, и игры, которые официально выпущены, в основном совпадают с тем, что находится в просочившемся приложении, поэтому похоже, что планы выпуска были составлены заранее, и это показывает, что они могут выпустить. pic.twitter.com/uXkkyjKVRz— Кейтлин Молинас (@orcastraw) 18 апреля 2022 г.

Nintendo в настоящее время сосредоточена на ежемесячных выпусках N64, но, возможно, они также могут добавить эти дополнительные игры в свое расписание. В феврале он удивил поклонников земля Игры на сервисах NES и SNES.

Эти последние слухи о Switch Online последовали за новостями, появившимися ранее на этой неделе, об играх Game Boy, Game Boy Color и Game Boy Advance, которые, вероятно, также поступят в сервис. Предположительно обнародован список тестируемых игрЕсть также утверждения, что Switch Online может доставить вам Перенос поддержки между сервисами N64 и Game Boy.

Что вы думаете о вышеупомянутых играх, представленных в этой последней утечке? Что бы вы хотели увидеть в ближайшем будущем? Как всегда, оставьте комментарий ниже.