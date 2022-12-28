Слух: Switch Pro был настоящим, но был отменен, утверждает Digital Foundry

участие в Нинтендо Лайв работа

в Переключатель Pro Он был популяризирован не так давно как обновление среднего поколения на существующей консоли Switch, выпущенной в 2017 году.

В сообщениях указывалось, что Nintendo планировала выпустить более мощный вариант с улучшенным дисплеем, но, несмотря на то, что многие источники, по-видимому, поддерживают это, включая, по-видимому, заявленных разработчиками, Switch Pro не появится, а появление OLED-версии, казалось, сигнализировало. Пока другое обновление устройства не появится в течение некоторого времени.

Теперь банда, стоящая за Digital Foundry, утверждает, что система когда-то была в планах Nintendo, но в конечном итоге от нее отказались. На данный момент нет планов выпускать более мощную версию Switch до появления ее преемника.

Этот слух был подтвержден Digital Foundry более чем одним неназванным разработчиком.

Что касается следующей консоли Nintendo, Digital Foundry говорит, что мы не должны ожидать ее появления в следующем году.

Digital Foundry также предполагает, что Nintendo «обеспокоена» переходом с Switch на свою следующую систему. Это разумное предположение, учитывая, что Nintendo перешла от бума (с Wii) к краху (с Wii U) и обратно с Switch, но можно было бы подумать, что компания достаточно мудра, чтобы придерживаться гибридного подхода, учитывая, что это оказалось успешным и в основном там, где оно стоит. Но кто знает?