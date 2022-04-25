Слух: Ubisoft присматривается к возможному приобретению

Кажется, каждый месяц появляются новости о приобретении новой компании по производству видеоигр. Только в этом году мы увидели Microsoft Activision Blizzard отстойСони купить Бывший разработчик Halo Bungieвозьми два Получение ключей разработчика Farmvilleи эпические игры Бразильский разработчик Aquiris.. Теперь в отрасли ходит еще один большой слух о поглощении.

Ubisoft — чрезвычайно известный издатель, принесший Восхождение Бессмертного ФениксаИ Assassin’s Creed: Коллекция ЭциоИ Марио + Битва за Королевство Рапидс to Switch — Говорят, что ряд акционерных компаний изучают это. Блумберг В отчетах указывается, что в число этих компаний входят Blackstone и KKR, обе из которых официально инвестировали в компании, связанные с играми и технологиями.

В прошлом году Ubisoft запустила свою платформу NFT для очень негативная реакцияНо студия, опускающая пальцы ног, могла привлечь интерес этого потенциального инвестора. Хотя их следующий проект Q не отличит ихих опыт работы с NFT остается замечательным.

отчет Котаку Что Ubisoft использует консалтинговые фирмы для аудита и «упорядочивания своих бухгалтерских книг» для потенциальной продажи. И хотя до студии дошло несколько публикаций, Ubisoft не подтвердила, так ли это. Слухи сотворили чудеса с акциями компании за выходные, которые подскочили на 11% в пятницу, поскольку слухи становились все громче.

Ubisoft также подверглась обвинениям, связанным с Неправомерное поведение и сексуальные домогательстваВ прошлом году Ubisoft признала, что сделала это Он серьезно неправильно организовал процесс. Из-за ряда заметных уходов и задержек игры издатель Assassin’s Creed уже некоторое время находится в шатком положении.

Хотя на данный момент это обычное дело, похоже, что более широкая консолидация индустрии видеоигр продолжится в обозримом будущем. Мы будем держать вас в курсе, если что-то подтвердится.