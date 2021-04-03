Случайно: выпуск Platinum V эксклюзивен для Apple Arcade

Мы знаем, что вы все еще оправляетесь от правды Вершина солнца На самом деле это реально, но у нас есть и другие платиновые новости, которыми мы можем поделиться.

Пятый игровой трейлер компании теперь представлен как совершенно новый экшн, Мир демонов. К сожалению, это эксклюзивная игра для Apple Arcade. Это также первый мобильный адрес PlatinumGames.

«World of Demons – это игра в жанре экшн с великолепным визуальным стилем, основанная на японских гравюрах на дереве Укиё-э и Суми-э. Игроки возьмут на себя роль самурая Онимару, когда он исследует прекрасную окружающую среду, сражаясь и вербуя ёкаев, они, духов и монстры японского фольклора “.

Если название звучит знакомо, по словам продюсера Кодзи Танака, это потому, что ранее она была объявлена ​​как бесплатная версия в 2018 году. В то время игра должна была быть издана японской мобильной компанией Dina.

Теперь он «полностью отличается» от оригинальной рекламы и был переработан для игр Apple. Вот что сказал об этом босс Platinum Ацуши Инаба во время чата с IGN:

«Графический стиль, дизайн главного героя и концепция встраивания ёкаев, вдохновленная традиционной мифологией, были прежними. Кроме того, это совершенно другая игра. У нас была возможность выпустить игру для Apple Arcade, и Вместо того, чтобы просто вносить небольшие изменения в новую платформу, Мы решили воспользоваться этой возможностью, чтобы перестроить игру с нуля ».

Поскольку это эксклюзивная игра, не ожидайте, что она в ближайшее время появится на консолях. С учетом сказанного, вы бы хотели, чтобы Platinum принесла World of Demons – или что-то в этом роде – на Switch? Напишите нам в комментариях.