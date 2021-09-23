Случайно: в прямой трансляции Nintendo рассуждает о бойце Smash Bros. Для лучшего бойца из DLC для увеличения скорости

Как вы, возможно, слышали, Будет транслироваться новая Nintendo Direct завтра. Шоу продлится примерно 40 минут и, как ожидается, будет посвящено главным образом играм для Nintendo Switch, которые будут выпущены этой зимой.
Хотя до нас дошли всевозможные слухи о том, что Game Boy появится на Nintendo Switch Online к загадочной новой консоли, показанной в преддверии этого живого шоу, также были Много Из разговоров об анонсе финального DLC Fighter для Игра Super Smash Bros. ОкончательныйИ похоже, что теперь он перешел в режим овердрайва – Smash появляется по всему миру. На таких платформах, как TwitterКак это делают фанаты может быть их окончательные прогнозы.
Для вашего развлечения мы собрали некоторые из основных моментов. Обычные имена, кажется, всплывают, например, популярный аниме-персонаж Гоку (который, по мнению многих, не имеет права на участие в Smash), Крэш Бандикут, который в настоящее время отмечает свое 25-летие, главный талисман Xbox, законный представитель Capcom – Феникс Райт, Покемон и Сора из Королевства. Червы, Валуиджи и многое другое.
Хотя игровой директор Масахиро Сакураи неоднократно повторял, как это будет Чтобы действительно быть последним бойцомА также некоторые Поклонники все еще открыты для идеи Fighters Pass 3 …
Мы также сделали наши собственные прогнозы в последнюю минуту в нашем последнем видео Nintendo Direct, которое вы можете посмотреть здесь:
Имейте в виду, что на самом деле нет никакого упоминания об окончательном анонсе истребителя, который произойдет завтра, поэтому нам просто нужно подождать и посмотреть. А пока дайте нам знать, кого вы хотите добавить в Smash последним бойцом.
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