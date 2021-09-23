Случайно: в прямой трансляции Nintendo рассуждает о бойце Smash Bros. Для лучшего бойца из DLC для увеличения скорости

Как вы, возможно, слышали, Будет транслироваться новая Nintendo Direct завтра. Шоу продлится примерно 40 минут и, как ожидается, будет посвящено главным образом играм для Nintendo Switch, которые будут выпущены этой зимой.

Хотя до нас дошли всевозможные слухи о том, что Game Boy появится на Nintendo Switch Online к загадочной новой консоли, показанной в преддверии этого живого шоу, также были Много Из разговоров об анонсе финального DLC Fighter для Игра Super Smash Bros. ОкончательныйИ похоже, что теперь он перешел в режим овердрайва – Smash появляется по всему миру. На таких платформах, как TwitterКак это делают фанаты может быть их окончательные прогнозы.

Для вашего развлечения мы собрали некоторые из основных моментов. Обычные имена, кажется, всплывают, например, популярный аниме-персонаж Гоку (который, по мнению многих, не имеет права на участие в Smash), Крэш Бандикут, который в настоящее время отмечает свое 25-летие, главный талисман Xbox, законный представитель Capcom – Феникс Райт, Покемон и Сора из Королевства. Червы, Валуиджи и многое другое.

Обязательно произойдет в Nintendo Direct 💀 завтра pic.twitter.com/3dPCvDTI5i– SLO Slow Canada (SLOplays) 22 сентября 2021 г.

Так что, если Super Smash Bros. Ultimate Reveal уже завтра на Nintendo Direct … Я все еще надеюсь, что Мастер Чиф завершит Fighter Pass 2. pic.twitter.com/JvAtr1jTYd – Рег (@scarletmoonns) 22 сентября 2021 г.

Все говорят, что завершат Smash dlc на высокой ноте, а вам наверняка понравится Nintendo pic.twitter.com/9CYDKOXbB2– Копас Крутые Мультики (AKoolKoopa) 22 сентября 2021 г.

Будет ли Сора хорошим способом завершить DLC Super Smash Bros для Ultimate? pic.twitter.com/JARkBkDoJl– ShantaeForSmash (илиForShantae) 19 сентября 2021 г.

Если кто-то, кроме Валуиджи, объявлен влюбленным, я заставляю всех ретвитить этот заголовок. Пора. https://t.co/0nPPIy0wA0 pic.twitter.com/IhsGg3FsDN– Jifour  Комиссионные (3/5) (@ jifour98) 22 сентября 2021 г.

Что ж, если завтра Nahobino будет объявлен для Smash, любой, кто последует за мной и вернет это, будет участвовать в розыгрыше, чтобы выиграть у меня цифровую копию SMT V 😎 pic.twitter.com/UQBLKn0gBg– Дрифтер @ P2IS (SMTDrifter) 22 сентября 2021 г.

> Deltarune выпустила главу 1

> Добавлен гротеск, чтобы вскоре их разбить

> Вышла вторая глава deltarune

> Nintendo объявляет о прямой трансляции вскоре после Это его очередь https://t.co/KE0Blq8rRr pic.twitter.com/XJ5wUUMpd6 – T9 (@Thafnine) 22 сентября 2021 г.

В последний раз, когда я могу это сделать, это мои прогнозы из Super Smash Bros Ultimate DLC 11:

-Джонни

Феникс Райт

-Гоку

-азимут

-Валуиджи

-Главная голова

Похвальный отзыв:

Doomguy (DOOM получит хоть что-нибудь) pic.twitter.com/wWhFkCDEHC– EdgeChef (EdgeChefX) 22 сентября 2021 г.

Хотя игровой директор Масахиро Сакураи неоднократно повторял, как это будет Чтобы действительно быть последним бойцомА также некоторые Поклонники все еще открыты для идеи Fighters Pass 3 …

Вы можете выбрать только одно из того, что Nintendo Direct откроет на завтра Какого из них вы хотите больше? В надежде вызвать Xenoblade Chronicles 3! pic.twitter.com/KccjpFu9XT – Аэро (ActualAero) 22 сентября 2021 г.

Вы все смело полагаете, что спекуляции на Smash прекратятся после Fighter Pass 2 (как бы мы этого не хотели) pic.twitter.com/A67keWdhL0– TheNCSmaster (TheNCSmaster) 22 сентября 2021 г.

Мы также сделали наши собственные прогнозы в последнюю минуту в нашем последнем видео Nintendo Direct, которое вы можете посмотреть здесь:

Имейте в виду, что на самом деле нет никакого упоминания об окончательном анонсе истребителя, который произойдет завтра, поэтому нам просто нужно подождать и посмотреть. А пока дайте нам знать, кого вы хотите добавить в Smash последним бойцом.