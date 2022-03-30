Случайно: запросы на порты Zelda увеличиваются после задержек BOTW Switch 2

Вчера владельцам Switch было так сложно, что Nintendo объявила о задержке Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы 2. С другой стороны, это, по крайней мере, дает Nintendo больше времени, чтобы сделать этот долгожданный релиз еще лучше.

Единственная проблема, которая у нас есть сейчас, заключается в том, что Switch может остаться без Zelda в 2022 году. Так что же Nintendo может с этим поделать? Как обычно, в соцсетях звонят и призывают компанию действовать. Плетеный ветер И Сумеречная принцесса к гибридной платформе.

Можно ли тем временем портировать The Wind Waker и Twilight Princess HD, верно?— Джек Стэнли (Spideyroxas) 29 марта 2022 г.

Неудивительно, но приятно, что команда BotW не торопится! И эй, Nintendo, если вы все еще хотите, чтобы игра Zelda была выпущена в этом году, сейчас самое время перенести Wind Waker на Switch… https://t.co/BkNfWKdACn — Джонатан Дорнбуш (@jmdornbush) 29 марта 2022 г.

Я готов ждать. Плюс больше места для Wind Waker и Twilight Princess при переключении *наконечник пробуждения* https://t.co/XsQM9HhxjU— Дерек Битнер (@Bitnerd_) 29 марта 2022 г.

Я выскользнул из тюремной камеры Nintendo, чтобы посмотреть, готов ли порт Wind Waker для Switch. pic.twitter.com/JgD8JJfQrL— Майк Менотти (Толкото) 29 марта 2022 г.

Перенос Zelda Breath of the Wild 2 на весну 2023 года означает одно. Wind Waker и Twilight Princess, скорее всего, выйдут на Nintendo Switch в этом году. pic.twitter.com/oomIB0HOyr— Хирулески (Hyrulesky) 29 марта 2022 г.

Nintendo ищет склад для Wind Waker HD и Twilight Princess HD pic.twitter.com/qGC0kR4TxO— Даниэль Вукович (@VOOK64) 29 марта 2022 г.

Эй, теперь, когда в этом году не запланировано новой игры Zelda, это означает, что потенциал портов Wind Waker HD и Twilight Princess HD Switch в этом году выше! pic.twitter.com/rCM4ksW4FX— Аналитик Адам (@Adams_Analysis) 29 марта 2022 г.

Я обратился в BAT, сказав, что эту игру не перенесут до 2023 года, но вы знаете, насколько плохи мои прогнозы. Wind Waker HD одновременно? 👀 pic.twitter.com/8j9gMwkWot — NintendoFanGirl 🎮 (NintendoFanGirl) 29 марта 2022 г.

Я очень надеюсь, что это означает, что в этом году мы получим Wind Waker HD на Switch. Позволь мне снова вернуться в океан <3 https://t.co/2YEDq9wQfZ— Сион Грасселл (@ZionDood) 29 марта 2022 г.

Откровенно говоря, я не был бы шокирован, увидев порты Switch, объявленные в ремастерах Wii U Zelda этого года. Я должен представить, что они сидели на них какое-то время. Чтобы было ясно, это всего лишь предположение. — Имран Хан (@imranzomg) 29 марта 2022 г.

Как вы, возможно, помните, в начале прошлого года во время туров ходили слухи, что Nintendo портирует обе игры. Плетеный ветер И Сумеречная принцесса переключить. И После вчерашней новости2022 год станет отличной возможностью сделать именно это.

Что вы думаете, хотя? Должна ли Nintendo восполнить пробел в Zelda в 2022 году, выпустив Wind Waker и Twilight Princess? Расскажите нам ниже.