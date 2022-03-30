Случайно: запросы на порты Zelda увеличиваются после задержек BOTW Switch 2

Вчера владельцам Switch было так сложно, что Nintendo объявила о задержке Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы 2. С другой стороны, это, по крайней мере, дает Nintendo больше времени, чтобы сделать этот долгожданный релиз еще лучше.
Единственная проблема, которая у нас есть сейчас, заключается в том, что Switch может остаться без Zelda в 2022 году. Так что же Nintendo может с этим поделать? Как обычно, в соцсетях звонят и призывают компанию действовать. Плетеный ветер И Сумеречная принцесса к гибридной платформе.
Как вы, возможно, помните, в начале прошлого года во время туров ходили слухи, что Nintendo портирует обе игры. Плетеный ветер И Сумеречная принцесса переключить. И После вчерашней новости2022 год станет отличной возможностью сделать именно это.
Что вы думаете, хотя? Должна ли Nintendo восполнить пробел в Zelda в 2022 году, выпустив Wind Waker и Twilight Princess? Расскажите нам ниже.
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