Случайно: «Крепкий фанат Nintendo», как сообщается, потратил более 40 000 долларов на заказ нового F-Zero.

Модернизация [Fri 1st Jul, 2022 05:45]: вчерашний день, У VGC была история Об акционере Nintendo, который спросил компанию, есть ли у них планы возродить прошлые IP, такие как будущие гоночные серии. F-нольРПГ Баттен КитосИ многие другие названия, такие как Земля Варио.

Оказывается, этот вопрос стоил недешево. Разговариваю с заинтересован в торговлеличность, известная какМомидзиВ социальных сетях он рассказал, как потратил более 5,6 млн японских иен (более 40 000 долларов) на акции Nintendo только для того, чтобы задать вопрос президенту Nintendo Шунтаро Фурукаве во время недавнего собрания акционеров компании.

Я потратил 43 212 долларов, чтобы сделать это заявление! 😢💸💸💸— もみじ (Момидзи) (момидзи_мандзюу) 29 июня 2022 г.

Тот же человек, который назвал себя «большим поклонником Nintendo», купил 100 акций Nintendo в феврале по 56 430 иен за акцию (более 400 долларов за акцию) после продажи акций другой компании. Он играет в игры Nintendo с детства, и кажется, что он не может чувствовать себя достаточно быстро в F-Zero.

В преддверии собрания акционеров не было никакой гарантии, что он сможет задать вопрос. В конце концов, это должно было стать «бонусом». Business Insider также отмечает, что для прямого доступа к собранию акционеров Nintendo требуется 100 акций.

Итак, каков был ответ Nintendo в конце концов? Он «всегда» думает о том, как разработать новые названия и репродукции. Вот что было сказано, любезно предоставлен перевод Роберт Сивасон (Через ВГК):

«Очень сложно разрабатывать новые игры и выпуски, включая сиквел, для каждой игры Nintendo, о которой просят люди, но мы очень благодарны и ценим ожидания наших поклонников в отношении наших игр».

«Мы всегда думаем о том, как разрабатывать новые игры и ремейки, которые понравятся многим игрокам».

Это не первый раз, когда мы слышим подобный ответ от Nintendo. Что касается F-Zero, то его отсутствие вызвало опасения по поводу будущего сериала, но там есть люди (В том числе бывшие сотрудники Nintendo), который, кажется, думает, что еще есть надежда.

Вы можете найти нашу оригинальную историю со вчерашнего дня ниже.

оригинальная статья [Thu 30th Jun, 2022 11:45 BST]: Информация о годовом общем собрании акционеров Nintendo оживить вчерашний деньИ хотя все время циркулировали обычные цифры и рабочие детали, в ходе обсуждения, состоявшегося во время встречи, выявились некоторые интересные подробности.

ВГК Отчеты (через Встроить твит в Твиттере), что участник, по-видимому, спросил, есть ли у Nintendo какие-либо планы по возрождению предыдущих IP с новыми играми или ремейками. Затем участник упомянул довольно много игр, начиная от малоизвестных игр, ограниченных только Японией, и крупной франшизы Nintendo, в которой не было новой игры почти 20 лет.

Бонусы, предоставленные автором, — это серия гоночных игр. F-ноль; Баттен Китоссерия ролевых игр на базе карты GameCube от Monolith Soft; Земля Варио, казуальная игра Mario, в которой не было новых игр со времен Wii; Две игры умных систем в Каэру но Таме ни Кане ва Нару И Косоко Карточная битва: Карточный герой; И Чосоджу Меха MG Сделан Силы обороны Земли Разработчики.

После того, как NStyles написал в Твиттере о запросе, другой пользователь — Встроить твит — Он утверждал, что был тем, кто просил эти титулы.

Я задал этот вопрос! Вы поделились своим энтузиазмом с руководством Nintendo! https://t.co/PUEA46I8Zk— もみじ (Момидзи) (момидзи_мандзюу) 29 июня 2022 г.

Не все герои носят кепки, верно?

список убийство Мы, как и многие из вас, также хотим совершенно новую F-Zero или Wario Land, но есть несколько действительно интересных игр, которые было бы здорово вернуть. Batten Keetos — из-за популярности Monolith Soft с Ксеноблейд — Это имело бы смысл, но, честно говоря, нам бы очень хотелось, чтобы все эти предметы вернулись.

Но теперь, когда записи со встречи опубликованы, NStyles заметил, что единственная оставшаяся игра — это футуристическая гоночная игра.

Вот грубый перевод Google твита NStyle (так что это может быть с недоверием), который встроен ниже и опубликован после начала минут. Но это выглядит очень многообещающе для поклонников F-Zero!

После общего собрания акционеров она сказала г-ну Момидзи, задававшему этот вопрос: «Если в записи полностью обрезана титульная часть, можно судить, что пульса нет, а если F-ZERO останется на записи , его можно рассматривать как пульсирующего муравья». ..

Он перечислил несколько игр, но Nintendo не упомянула только F-ZERO. Разве это не очевидный призыв к нам?

ничего такого .

ничего такого— あ れ っ く (NStyles) 30 июня 2022 г.

«Вы» может означать кого-то из участников встречи — возможно, Шинья Такахаши, генерального менеджера отдела планирования и развития Nintendo Entertainment (хотя помните, что это основано на Google Translate, поэтому оно может быть неточным). По сути, NStyle говорит, что Момидзи сказали, что если название игры осталось в протоколах, это означает, что Nintendo знает, что оно все еще там. Ура! Конечно, это не имеет большого значения, учитывая внешний вид капитана Фальконе во всем. Братья Смэш. Игра, и вы не играли в игру с середины 2000-х, но это уже что-то, верно?

F-Zero определенно может скоро вернуться. Бывший президент Nintendo Реджи, кажется, считает, что Nintendo, по крайней мере, не забыла о сериале.

Что бы вы хотели, чтобы Nintendo вернула? Дайте нам знать ниже!