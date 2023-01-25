Случайно: люди делятся своими «бесполезными» знаниями о видеоиграх в Твиттере — вот лучшие из них

В мире нет ничего более могущественного, чем секрет видеоигры на школьной площадке. На целый день, а то и на неделю вы можете стать Королем праздников, просто воспользовавшись, по слухам, Mew Under Truck или секретным Triforce, спрятанным в Окарина времени. Эй, кто сказал, что секреты должны быть настоящими?

В последнее время так же и в Твиттере упакованный С секретами, готовыми к передаче в суд, после того, как ведущие подкаста Аарон и Томми спросили всех, какая самая лучшая «бесполезная» информация в видеоигре:

Какая самая бесполезная информация в видеоиграх вам известна?— Аарон и Томми: Super Pod Saga 🎉 (SuperPodSaga) 15 января 2023 г.

И мальчик, Интернет прибыл. У твита сейчас более 84 миллионов просмотров, тысячи ответов на вопрос, которые варьируются от известных секретов до вещей, которые даже мы Я не знаю. Вот наши любимые:

хоббиты очень маленькие

В LEGO Lord of the Rings для PS3 хоббиты уменьшаются в размерах. очень, очень медленно. Если вы отрегулируете параметры питания и оставите игру включенной на ночь, они доберутся только до ног Гэндальфа. https://t.co/b5awYiqO9V — Мэтт Филлипс ([email protected](большой босс) 24 января 2023 г.

Коробка Super Mario Bros. 3 оказалась ложью

Один из уровней в Super Mario 3 (думаю, это тот, что с холмами) в этом поле не отображается в игре, но уровень все еще находится в коде. Вы можете получить доступ к этому и некоторым другим пройденным, но неиспользованным уровням с помощью игрового джина. pic.twitter.com/1cor5b2PMM— ДерекTheDragonLayer (@ILuvDragons69) 23 января 2023 г.

Вы можете косить длинную траву в Pokemon

Этот HM01 во всех играх Gens 1-3 может косить только траву, но в Emerald, если вы используете Cut with Pokemon с Hyper Cutter, он по какой-то причине расширяет диапазон травы, которую вы можете косить. LOL# Покемон https://t.co/tjXoajyGOG pic.twitter.com/VulaKuCwAR— Гэвин Астра ~ ☆ (WhatWolfWizard) 24 января 2023 г.

Сакурай никогда не молчит о своем коте

Кошку Сакурая можно найти спрятанной внутри будки Pokemon Stadium 2 из Super Smash Bros Brawl. pic.twitter.com/gZkQwZH1kw— Свагги-Г (@SwaggyG_2102) 24 января 2023 г.

Нацеливание на подземелья Окарины

Обещаю, это взорвет ваш мозг. Знаете ли вы, что в OOT есть два разных звуковых эффекта Z-прицеливания, в зависимости от того, находитесь ли вы в подземелье или нет? https://t.co/1JQ6A2aX8h pic.twitter.com/HMEZrQVtHv— Джедай: выживший (LD_PrinceS) 25 января 2023 г.

Кинокарьера Чарльза Мартине

Чарльз Мартине, голос Марио, ненадолго появляется в «Игре» Дэвида Финчера в роли покойного отца Майкла Дугласа. pic.twitter.com/qe9ymfhjOm— Бен Бронти (@benprunty) 23 января 2023 г.

Какая ваша самая известная бесполезная видеоигра? Сообщите нам в комментариях!