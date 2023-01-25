Случайно: люди делятся своими «бесполезными» знаниями о видеоиграх в Твиттере — вот лучшие из них

В мире нет ничего более могущественного, чем секрет видеоигры на школьной площадке. На целый день, а то и на неделю вы можете стать Королем праздников, просто воспользовавшись, по слухам, Mew Under Truck или секретным Triforce, спрятанным в Окарина времени. Эй, кто сказал, что секреты должны быть настоящими?
В последнее время так же и в Твиттере упакованный С секретами, готовыми к передаче в суд, после того, как ведущие подкаста Аарон и Томми спросили всех, какая самая лучшая «бесполезная» информация в видеоигре:
И мальчик, Интернет прибыл. У твита сейчас более 84 миллионов просмотров, тысячи ответов на вопрос, которые варьируются от известных секретов до вещей, которые даже мы Я не знаю. Вот наши любимые:
хоббиты очень маленькие
Коробка Super Mario Bros. 3 оказалась ложью
Вы можете косить длинную траву в Pokemon
Сакурай никогда не молчит о своем коте
Нацеливание на подземелья Окарины
Кинокарьера Чарльза Мартине
Какая ваша самая известная бесполезная видеоигра? Сообщите нам в комментариях!
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