Случайно: похоже, что «инструмент разнообразия» Activision Blizzard Super Mario & Co. анализировался годами

На прошлой неделе распространился слух об инструменте Diversity Space Tool от Activision Blizzard, инструменте для сравнительного анализа, который, по-видимому, был создан, чтобы помочь разработчикам создавать более разнообразный набор персонажей для своих игр. Как я уже заметил Еврогеймер, многие внутренние сотрудники компании недовольны этим инструментом, отмечая, что такой подход сводит разнообразие к просто «жалкому» контрольному списку. Активижн Близзард Прояснилось с тех пор Что инструмент, созданный Кингом, ни в коей мере не заменяет различные точки зрения, но общая реакция в сети определенно не была положительной.

С Встроить твит«Инновационный инструмент пространства разнообразия, процесс проектирования персонажей теперь имеет реальный способ избежать символов, стереотипов и исключений. Узнайте больше об этой новой системе в нашем отделе новостей: https://t.co/MYRAv7KigQ — Activision Blizzard (ATVI_AB) 12 мая 2022 г.

Разработка и тестирование инструмента восходят к 2016 году, и оказывается, что чат GDC от 2017 года включал то, что кажется ранней версией инструмента, объяснили разработчики из King (создатели Candy Crush и часть Activision Blizzard с тех пор он был приобретен в 2016 году) — и серия Super Mario, и серия Zelda для микроскопа разнообразия King.

Разговор (см. ниже), который недавно всплыл после Встроить твит Снова выделите это в Твиттере, обсуждая, как успешно реализовать разнообразных персонажей и улучшить их представление в играх, избегая при этом стереотипов, и продемонстрируйте подход, который в конечном итоге превратится в сатирический инструмент пространства разнообразия. В рамках дискуссии с обеими сторонами обсуждалось многообразие символов популярных IP-адресов. Супер Марио БегИ Легенда о Зельде: Принцесса Сумерек включен в разговор.

В частности, с Super Mario Run при анализе поднимаются вопросы (может быть, скорее всего, на-анализ) раса персонажей, гендерное разнообразие и форма тела, среди прочего. Наличие двух женских персонажей набирало игровые очки, хотя они не очень хорошо показали себя в категории «сексуальная ориентация», потому что все они «вероятно натуралы». (Мы наткнулись на множество фан-артов, которые могут свидетельствовать об обратном, но это семейный сайт!)

Наблюдать за тем, как известные, знаковые персонажи сводятся к показателям разнообразия, по меньшей мере интересно! Нельзя отрицать, что актерский состав «Грибного королевства» — не самая разнообразная аудитория, когда дело доходит до представления тона кожи, но также несколько сбивает с толку то, что сильно стилизованные персонажи, такие как Жаба и Тоадетта, относятся к категории детей. Эй, может быть, они! Мы действительно не думали об этом.

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Вы можете посмотреть полное видео выше: Раздел о Zelda: Twilight Princess идет сразу после обсуждения Марио.

Вопрос разнообразия в грибном царстве вызывает недоумение. Более широкое представительство — это всегда хорошо, и очевидным ответом на отсутствие разнообразия в франшизе, ориентированной на 35-летнюю молодежь, было бы увеличение количества персонажей в новых играх — и Nintendo, безусловно, могла бы справиться с этой задачей лучше. там. В некоторых отношениях различные усилия Кинга могу Чтобы выглядеть впечатляюще, если бы не жалкий подтекст, но мы представляем, что сейчас многие люди говорят то же самое: Это не так, шеф.

Что вы думаете о разнообразии или предполагаемом недостатке во франшизе Super Mario? Дайте нам знать в комментариях ниже.