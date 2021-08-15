Случайно: Сакурай не может появляться в некоторых мемах

Осмотр первой части бара Харады. Smash Bros. Режиссер Масахиро Сакураи загружен. Сакураи был больше сосредоточен на личности, чем на его работе.

В одном из разделов своего разговора с Кацухиро Харадой (он же менеджер Tekken) Сакураи рассказал об интернет-мемах, которые он показывал, и о том, что он не всегда является их поклонником. Некоторые кто они. Он также обошел стороной людей, которые используют его «икону» в социальных сетях для шуток. Это именно то, что он сказал:

«Я чувствую, что … я хочу, чтобы они перестали использовать мое лицо или мой значок, чтобы говорить то, что они хотят сказать. Даже если это шутка. Не следует использовать силу других для достижения своих собственных принципов».

Одним из примеров, который показал Харада (как видно ниже), был мем с изображением лица Сакураи с текстом «Никогда больше ни о чем не спрашивай» – с Сакураи, поясняющим, что он никогда не говорил этого раньше.

Харада также описал, как фанаты Сакураи часто привыкли хвататься за каждую информацию о Сакураи и не упускать ее. У Сакураи был один простой ответ на это:

«Дай мне перерыв». [laughs]

Хотя Сакурай не фанат такого поведения, он также понимает, что от этого ничего не поделаешь, когда он появляется на публике:

«Речь идет о роли каждого. Некоторые люди должны появляться в СМИ, потому что это их очередь. И если вы это сделаете, важно, чтобы вы сделали все возможное. Я».

Вы можете посмотреть первую серию чата Харады с Сакураи на его сайте. YouTube канал.