Случайно: у Nintendo проблема с Switch Joy-Con, и мы не говорим о Drift

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За годы, прошедшие с момента запуска Nintendo Switch, мы увидели Большое разнообразие вариантов управления Joy-Con. С таким количеством цветов на рынке вы Должен Найдите Joy-Con, чтобы выразить свою индивидуальность.

Однако старший пользователь IGN Пер Шнайдер заметил вопиющую проблему – и нет, она не имела к ней никакого отношения. Дрифт-джойстики аналог. В продаже слишком много оттенков красного.

В недавнем твите Пер показал фотографию Neon Red, Супер Марио Одиссея красный, Splatoon Pink и Joy-Con в комплекте с Марио красно-синее издание. И мы должны признать, что он прав – они все Замечательно Похоже, с напильником Очень сильно Небольшая разница в цветовом тоне между ними. Это также указывает на то, что в спектре есть цвета, которые Nintendo еще не использовала с Joy-Con – возможно, сейчас самое время это сделать.

Я восхищаюсь тем, что ключ может их разделить. Тебя действительно нужно искать. pic.twitter.com/Cn2E5ZAg8W– PiIGN 23 февраля 2021 г.

По крайней мере, Peer понравилось, что пользовательский интерфейс коммутатора мог отличать их друг от друга, когда они были подключены к системе. Вот это приятный штрих!

Мы все еще примирились с оттенками синего, показанными в недавних откровениях. Ограниченная серия Zelda: Skyward Sword Joy-Cons. Давай, Нинтендо. Выберите один оттенок синего и придерживайтесь его.

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