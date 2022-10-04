Случайно: Чего-то не хватает на постере к фильму Марио, и Интернет это заметил

Nintendo объявила, что в течение двух дней (6 октября) Разберемся с кем-нибудь Официальный Nintendo Direct Который будет обо всем, что связано Фильм Super Mario Bros. (Мы предполагаем, что это название сейчас, верно?) Вдобавок к этим захватывающим новостям мы впервые взглянули на первоначальный постер фильма, на котором изображен Марио и вся куча жаб, стоящих перед Иллюминацией в Грибном королевстве.

Хотя есть ряд деталей и пасхальных яиц, которые уже заставили нас сформировать глубокие теории, есть одно заметное отсутствие на плакате, которое вызвало возмущение в Интернете: Где персики? И мы не говорим о принцессе Поганке — какое глупое предложение! — О, нет.

Верно, мы (и, видимо, многие из вас тоже) могли бы поклясться, что Марио раньше был немного более хорошее приближение в задней секции. Вы не можете ожидать, что мы поверим, что все эти прыжки и бесчисленные отягощения могут сделать вас таким же плоским, как Вомп? Где жопа Марио?

В пресс-релизе, который заставил нас задуматься, как это произошло, мы сравнили текущий дизайн Марио с 3D-каталогом, э-э, с подсветкой, и, хотя результаты могут быть не совсем окончательными, здесь, возможно, происходит небольшой провал:

К счастью, мы не просто лихорадочно увеличиваем предыдущие фотографии Марио, чтобы доказать, что пухлый сантехник определенно использовал его, чтобы попасть на стойки для приседаний. Когда люди голосовали, Твиттер также был наполнен проблемой пропавшей задницы — призыв #GiveMarioHisBootyBack никогда не был сильнее:

Воспользовавшись моментом, чтобы снять шок, вызванный задницей, они оба Встроить твит И Встроить твит Потребовалось время, чтобы немного вытащить Марио:

Я просто глубоко забочусь об анатомической приемлемости дизайна. Марио не мог прыгнуть даже на 3 фута. Исправление общественного возмущения Соника, исправить Марио никогда не поздно. pic.twitter.com/xp1MqSsNRC— Р. Дж. Палмер 🔜 Lightbox Expo # 510 (arvalis) 4 октября 2022 г.

Видите ли, как справедливо говорит Арвалис, Соник получил полный редизайн сразу после того, как трейлер упал из-за возмущения в сети, и то же самое может произойти снова, если за этой причиной (извините) поддержит достаточное количество людей. Надеюсь, в трейлере на этой неделе будет предложено разумное объяснение, хотя мы почему-то сомневаемся, что оно будет.

Что вы думаете о дизайне Марио без спины? Оставьте свои мысли в комментариях ниже!