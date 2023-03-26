Случайно: Smash Bros. вряд ли произойдет. Melee HD, по словам бывших сотрудников Nintendo

На протяжении многих лет Nintendo поступало много запросов на возрождение хита GameCube Super Smash Bros. Ultimate. Ближний бой, но, по словам бывших сотрудников Nintendo Кита и Кристы, этого, скорее всего, не произойдет. в Недавний выпуск их подкаста, пара ответила на вопрос о возможности Smash Bros. Ultimate. Ближний бой в HD — полностью исключаю такую ​​идею.

Криста уверена, что «это никогда на 100% никогда не произойдет», а Кит повторяет это, объясняя, что Melee была «игрой уровня Матери 3» в Nintendo, где, если упоминалось, «Ты [would] Какое-то напряжение.» Очевидно, визуализировать шум «внутри Nintendo» и иметь дело с ним считалось «кошмаром».

Криста: «С точки зрения Nintendo в Melee так много негатива, что это как… теперь у нее есть «симуляции черного рынка» и все эти другие вещи, которые Nintendo не нравятся …»

Кит добавил, что сообщество ближнего боя, скорее всего, не отреагирует на изменения, если новый релиз получит зеленый свет:

несколько: «Я думаю, что одна из причин, по которой эта игра не была выпущена, заключается в том, насколько она раздражает сообщество. Если бы я изменил хотя бы одну маленькую деталь в этой игре, это было бы похоже на: «О, эта игра не работает». «

Криста: «Вы никак не можете удовлетворить энтузиазм этого сообщества, и я думаю, что Nintendo это прекрасно знает».

Пара, казалось, думала, что игра, подобная этой, только вызовет у Nintendo «еще больше головной боли», и упомянула, что лучший подход Nintendo состоял в том, чтобы «заметать это под ковер» — где «не говори о рукопашной схватке», позволь сообществу делать эту особую вещь. , а вы «двигаетесь дальше».

Что вы думаете о возрождении Smash Melee? Хотели бы вы, чтобы этот боевик GameCube каким-то образом вернулся или когда-нибудь обрел форму? Напишите нам в комментариях!