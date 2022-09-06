Случайный выбор: симуляция Steam Surface Wii U от Valve поддерживает управление вращением

Steam Deck от Valve уже доказал свою способность запускать все виды эмуляторов видеоигр. Что еще более впечатляет, так это его возможности, когда дело доходит до эмуляции Wii U и 3DS.
Как указано на сайте Штаб-квартира Steam DeckНоутбук Valve может не только разделять экраны между экранами с помощью соответствующих эмуляторов (Citra для 3DS и Cemu для Wii U), но и воссоздавать элементы управления гироскопом, используемые в некоторых играх для Wii U.
Это было показано в нескольких играх для Wii U, которые до сих пор недоступны на Nintendo Switch. Легенда о Zelda: Wind Waker HD И Стар Фокс Зеро. Можете ли вы Посмотреть полное видео Из Star Fox Zero тоже в действии.
И опять же, если вы хотите играть в игры с двумя экранами на 3DS (или Wii U), это также возможно с помощью Steam Deck. Ниже представлено доказательство презентации концепции. Легенда о Zelda: Окарина времени 3D:
Эмуляция Nintendo также была показана в Steam Deck с такими играми, как F-ноль GX (GameCube) с помощью эмулятора Dolphin. Вы можете прочитать больше в нашем предыдущем обзоре:
Вы уже пробовали Steam Deck? Оставьте комментарий ниже.
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