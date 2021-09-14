Случайный выбор: Фил Спенсер из Xbox раскрывает свой любимый GameCube

Как вы заметили, сегодняшние приметы 20 лет с момента запуска Nintendo GameCube В Японии мы (как и весь Интернет) ностальгируем по Пурпурная коробка Nintendo.

Как обычно в эту знаменательную годовщину (или любые другие годовщины, когда речь идет о социальных сетях – мы также должны отмечать наши 17-е и 36-е дни рождения), отмечаются Twitterverse, Facebookverse и другие совершенно разные антиутопии, причем Gamecube в некотором роде Nintendo хотела бы, чтобы она вернулась на два десятилетия назад.

Когда все делились своими любимыми играми и воспоминаниями о GameCube, Фил Спенсер, глава Xbox в Microsoft, показал свою самую любимую игру GameCube. в Твиттере. нет, не так Марио, это не пикмин, это не F-ноль – Даже не Билли Хэтчер. это…

вечная тьма– Фил Спенсер (@ XboxP3) 14 сентября 2021 г.

Да, это психологический ужас Кремниевых рыцарей Вечная тьма: Реквием разума, игра, которая остается эксклюзивной для GameCube по сей день и занимает 12-е место. У нас есть список из 50 лучших игр GameCube, оцененных читателем На момент написания. Это классический хоррор, полный знаний в стиле Лавкрафта и крови Древнего Бога, который, вероятно, помнят все с любовью за его чудесные «эффекты разума», поскольку игра сломает четвертую стену, чтобы испортить разум игрока.

Это знак? Означает ли это, что Фил работает с Nintendo, чтобы вернуть серию в какой-то форме? Стоит ли покупать Microsoft Nintendo?!?! …

Эх, нет, нет и нет. Проверьте свою шкалу здоровья, пожалуйста.

В любом случае, отличная игра, Фил. Это высококачественная видеоигра, выпущенная для Nintendo GameCube, и мы согласны с вашим отличным вкусом, сэр.

Не стесняйтесь сообщить нам, какой GameCube, по вашему мнению, Джим Райан назвал бы вашим любимым. Скажем, наверное … о ФИФА или что-то в этом роде.