Смертельное землетрясение магнитудой 6,4 снова произошло в Турции и Сирии | Новости о землетрясении в Турции и Сирии

Землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера произошло в приграничном районе между Турцией и Сирией после того, как две недели назад он был опустошен землетрясениями, в результате которых погибли десятки тысяч человек.

Евро-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что сейсмический центр понедельника был сосредоточен в самой южной провинции Турции Хатай на глубине 2 км (1,2 мили).

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что три человека погибли и более 200 получили ранения.

Землетрясение произошло в городе Дефне в 20:04 (17:04 по Гринвичу) и сильно ощущалось в Антакье, столице соседнего Хатая, и в Адане, в 200 километрах (300 миль) к северу.

Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что через несколько минут в этом районе произошло второе землетрясение магнитудой 5,8. Он дислоцировался в районе Самандаг города Хатай.

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что землетрясение ощущалось в Сирии, Иордании, Израиле и Египте.

Провинция Хатай находится на берегу Средиземного моря, и агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий призвало людей держаться подальше от побережья, предупредив, что землетрясения могут привести к повышению уровня моря на 50 сантиметров (20 дюймов).

Официальное информационное агентство Сирии SANA сообщило, что шесть человек получили ранения в Алеппо в результате падения обломков, а мэр Хатая заявил, что несколько зданий обрушились, в результате чего люди оказались в ловушке.

‘Очень испуган’

Асад Байг из Al Jazeera из Газиантепа, Турция, сказал, что повторные толчки продолжаются, и есть сообщения о новых разрушениях зданий в этом районе.

«Здания есть, но они повреждены», — сказал Пейдж. «Боюсь, что если повторятся подобные толчки, они могут разрушить эти здания, угрожая жизням. Многие люди здесь очень напуганы».

Свидетели сообщили, что турецкие спасатели работают после недавних землетрясений, чтобы проверить, не нужна ли людям помощь.

Мона Аль-Омар сказала, что находилась в палатке в парке в центре Антакьи, когда в понедельник произошло землетрясение.

«Я думала, что земля разверзнется у меня под ногами», — сказала она, всхлипывая, держа на руках своего 7-летнего сына. «Будет ли еще один афтершок?»

Землетрясения магнитудой 7,8 и 7,6 балла произошли на юго-востоке Турции и соседней Сирии 6 февраля, в результате чего погибло более 47 000 человек и был перемещен миллион человек. Ожидается, что экономический ущерб от катастрофы исчисляется десятками миллиардов долларов.

Мехмет Кокум, адъюнкт-профессор геологии в Элязыге, Турция, сказал, что с 6 февраля произошло более 5000 афтершоков.

«Это вполне ожидаемо», — сказал он «Аль-Джазире». «Из нашего опыта мы знаем, что афтершоки длятся от месяцев до лет. Но с каждым днем ​​они будут уменьшаться».

Мэр Хатая Лутву Саваш заявил, что в понедельник обрушилось несколько зданий. Саваш сказал, что, по его мнению, те, кто оказался в ловушке, либо вернулись в свои дома, либо пытались переместить мебель из своих поврежденных домов.

В турецком городе Адана Алехандро Малавер сказал, что люди покинули свои дома на улицах, неся одеяла в свои машины, где многие планируют спать.

Сирия снова нанесла удар

Абдулкафи аль-Хамдо, активист оппозиции на севере Сирии, сказал, что выжившие после землетрясения были напуганы недавними толчками.

«Это землетрясение, хотя оно было немного короче и слабее, вызвало у людей больший ужас», — сказал он «Аль-Джазире».

«Из-за предыдущего опыта люди запаниковали и были потрясены, поэтому все бросились на улицу. Некоторые люди попали в аварии из-за превышения скорости, а некоторые даже прыгали с балконов, чтобы спастись от землетрясения. Люди здесь не в безопасности».

СМИ в сирийских мухафазах Идлиб и Алеппо сообщили, что некоторые здания рухнули, а электричество и интернет-услуги были нарушены в некоторых частях региона, который сильно пострадал от землетрясений две недели назад.

Информационные агентства сообщили, что многие люди покинули свои дома и собрались на открытых площадках.

Сирийско-американское медицинское общество, которое управляет больницами на севере Сирии, заявило, что оно лечило ряд пациентов, в том числе многих, у которых были сердечные приступы из-за испуга.

Сирийская гражданская оборона, добровольческая группа реагирования на чрезвычайные ситуации в контролируемых оппозицией районах, также известная как «Белые каски», призвала жителей северо-западной Сирии следовать инструкциям о том, как реагировать на землетрясения и как эвакуировать здания.

Агентство по управлению стихийными бедствиями сообщило, что число погибших в результате землетрясений двухнедельной давности в Турции выросло в понедельник до 41 156 человек, и ожидается, что оно будет расти и дальше. В Сирии убито около 6000 человек.

По оценкам, 385 000 квартир были разрушены или серьезно повреждены, и многие люди до сих пор числятся пропавшими без вести после катастрофы 6 февраля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что строительство около 200 000 квартир в 11 пострадавших от землетрясения провинциях начнется в следующем месяце.