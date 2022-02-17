Смертельное нападение акулы в Австралии заставило пляжи Сиднея закрыться

Несколько пляжей в Сиднее, в том числе популярные Бонди и Бронте, были закрыты в четверг из-за пловца. Убит в результате нападения акулыЭто первая подобная смерть на городских пляжах почти за 60 лет.

Барабанные веревки, используемые для приманки акул, были установлены рядом с местом нападения, в то время как дроны были развернуты, пока официальные лица выясняют, находится ли акула в этом районе.

Видео, размещенное в Интернете, показывает, как акула напала на человека в среду днем ​​у пляжа Литтл-Бэй, примерно в 12 милях к югу от крупнейшего города Австралии и недалеко от входа в залив Ботани. Полиция пока не раскрывает личность пловца.

«Это было полным шоком для нашего сообщества», — сказал Рейтер Дилан Паркер, мэр Совета Рандвик, в который входит Литтл-Бей. «Наша береговая линия — это наш задний двор, и трагическая смерть в этих ужасных условиях абсолютно ужасна».

Нападение произошло за несколько дней до ежегодного благотворительного мероприятия Murray Rose Malabar Magic Ocean Swim, которое обычно посещают тысячи пловцов на близлежащем пляже. Организаторы заявили, что следят за ситуацией и, если мероприятие будет перенесено, оно состоится 6 марта.

Рыбак наблюдает, как большая белая акула высотой 4,5 метра съела пловца на пляже Литтл-Бэй в Сиднее. Ярис Лианто / News Media Network

Люди смотрят возле океана после того, как гигантская белая акула съела пловца у пляжа Литл-Бэй, поскольку власти приказали людям держаться подальше от воды. news.com.au

Большая белая акула заглатывает пловца до смерти, а на видеозаписи запечатлена ужасающая сцена. Ярис Лианто / News Media Network

Представитель Департамента первичной промышленности Нового Южного Уэльса сказал, что биологи-акулы считают, что за нападением, вероятно, была ответственна большая белая акула длиной не менее 9,8 футов. Данные показали, что это было первое нападение акулы со смертельным исходом в Сиднее с 1963 года.

Власти приказали людям держаться подальше от воды в жаркий летний день, когда температура колебалась около 86 градусов по Фаренгейту.

«Несколько сумасшедших серферов все еще выбираются туда и рискуют, но большинство из нас обращают внимание и не лезут в воду, пока акулы не исчезнут. Честно говоря, водить машину намного опаснее», — Карен Ромалис, местная жительница, сообщил Рейтер.