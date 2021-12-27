Смертельные наводнения обрушились на Бразилию, в результате чего были перемещены тысячи людей

Губернатор штата Баия Руи Коста сообщил журналистам в Ильеусе, одном из наиболее пострадавших районов, что наводнения затронули почти 40 городов в штате Баия.

«Это огромная трагедия, — сказал Коста. — Я не припомню, чтобы видел что-либо подобное в недавней истории Баии, учитывая количество затронутых городов и домов. Это действительно ужасно, так много домов и улиц полностью находятся под водой. » .

По данным Управления гражданской обороны и защиты штата Баия, более 35000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

В Итамбе из-за проливных дождей в субботу поздно вечером была прорвана плотина, что вызвало опасения и опасения по поводу новых наводнений.