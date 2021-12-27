Смертельные наводнения обрушились на Бразилию, в результате чего были перемещены тысячи людей

Губернатор штата Баия Руи Коста сообщил журналистам в Ильеусе, одном из наиболее пострадавших районов, что наводнения затронули почти 40 городов в штате Баия.
«Это огромная трагедия, — сказал Коста. — Я не припомню, чтобы видел что-либо подобное в недавней истории Баии, учитывая количество затронутых городов и домов. Это действительно ужасно, так много домов и улиц полностью находятся под водой. » .
По данным Управления гражданской обороны и защиты штата Баия, более 35000 человек были вынуждены покинуть свои дома.
В Итамбе из-за проливных дождей в субботу поздно вечером была прорвана плотина, что вызвало опасения и опасения по поводу новых наводнений.
По данным Agencia Brasil, бразильские метеорологические агентства и агентства по борьбе со стихийными бедствиями предупреждают о риске дополнительных наводнений и оползней в Баии, при этом дождь, вероятно, продлится как минимум до вторника.
Роберт Шеклфорд, метеоролог CNN, говорит, что Бразильский национальный институт метеорологии выпустил предупреждения о сильных ливнях почти для всей Баии. По его словам, ожидается, что в понедельник и вторник условия в штате улучшатся.
«Обширные осадки в течение следующих 48 часов немного улучшаются, с большей частью штата видны до 50 мм, но есть отдельные изолированные области, где они могут достигать 100 мм».
По словам Шеклфорда, в большинстве крупных городов, пострадавших от наводнения, сезон дождей, поэтому обильные дожди не являются чем-то необычным.
«Для Итамбе декабрь — самый влажный месяц, в декабре выпадает около 120 мм осадков. Таким образом, ожидается, что во время этого события они выпадут примерно две трети месяца», — сказал он.
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