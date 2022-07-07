Смертельные удары сотрясают восток Украины, когда Россия движется в сторону Словении

Российские силы оставили в четверг след разрушений, пытаясь прорваться в восточный регион Донбасса, а Киев поблагодарил уходящего британского лидера Бориса Джонсона за его поддержку.

Дипломатическая напряженность между Анкарой и Киевом возросла: украинские официальные лица обвиняют Турцию в игнорировании призывов конфисковать зерно, перевозимое российским кораблем.

Сегодня утром в результате авиаудара российской авиации по промышленному городу Краматорск на востоке страны по меньшей мере один человек погиб и еще несколько получили ранения, поскольку Россия стремится получить полный контроль над окружающим Донбассом.

Журналисты AFP сообщили, что взрыв оставил расширяющуюся воронку рядом с отелем и многоквартирными домами, а несколько автомобилей загорелись, на место прибыли экстренные службы.

Киев похвалил Джонсона, одного из самых ярых союзников осажденной страны на протяжении всей войны, поскольку британский лидер сделал первый шаг к уходу с поста, но заявил, что Великобритания будет продолжать поддерживать Украину «до тех пор, пока это потребуется».

Глава Донецкой области Украины Павел Кириленко перед ударом по Краматорску заявил, что в результате российских бомбардировок за последние сутки погибли не менее семи человек.

Смерти произошли после того, как украинские официальные лица повторно призвали мирных жителей в окрестностях бежать, в то время как российские силы нацелились на соседний восточный город Славянск.

Виталий, сантехник, рассказал AFP в промышленном центре, что его жена и дочь от предыдущего брака, которая находится на шестом месяце беременности, были эвакуированы из города накануне.

«Завтра я пойду в армию», — сказал он.

«хорошо защищенный»

Мэр Словении Вадим Лях сказал, что из 110 000 жителей до войны осталось около 23 000 человек.

«Эвакуация продолжается, и мы вывозим людей каждый день», — сказал он.

«Город хорошо укреплен», — добавил он, заявив, что российские войска не смогли окружить город.

Славянск — следующая цель России после захвата близлежащих городов-побратимов Северодонецка и Лисичанска.

После долгих боев российские войска захватили города в Луганской области и укрепили свой контроль на востоке после того, как в начале февральского вторжения не смогли захватить столицу Киев и второй по величине город Украины Харьков.

Дипломатический кризис также разразился между Украиной и Турцией из-за якобы украденного из Украины российского транспорта зерна.

Киев заявляет, что 7000-тонный «Жибек Зули» отправился из оккупированного Кремлем порта Бердянск после того, как забрал конфискованную пшеницу, и на прошлой неделе призвал Турцию изъять ее.

В четверг сайт Marinetraffic.com показал, что судно удалялось от турецкого порта Карасу на Черном море, после чего, по-видимому, отключило приемопередатчик и исчезло из поля зрения.

Украина заявила, что «глубоко разочарована» тем, что Турция не отреагировала на ее просьбу захватить судно.

Киев также был травмирован потерей одного из своих самых активных союзников в конфликте с Россией, премьер-министра Великобритании Джонсона.

«Мы все с грустью встречаем эту новость. Не только я, но и все украинское общество», — заявил президент Владимир Зеленский после того, как Джонсон ушел из руководства Консервативной партии Великобритании, открыв путь к избранию нового премьер-министра. .

«Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании продолжится, но ваше личное лидерство и личная харизма сделали его особенным», — сказал он.

Контроль Змеиного острова

Несмотря на недавние территориальные потери Украины, Зеленский в своем выступлении в среду вечером похвалил новую западную тяжелую артиллерию за усиление огневой мощи Украины.

«Его точность именно такая, какой она должна быть», — сказал он.

«Наши защитники наносят существенные удары по складам и другим важным для тылового обеспечения оккупантов точкам», — сказал он.

Украина также заявила, что восстановила контроль над островом Змеиный в Черном море, подняв там свой флаг на этой неделе после вывода российских войск.

Высокопоставленный военный чиновник Алексей Громов заявил, что украинские силы «фактически восстановили контроль… над островом Змеиный», но не уточнил, было ли постоянное военное присутствие на обнажении.

Россия заявила, что на прошлой неделе покинула символический остров в качестве «жеста доброй воли», но с тех пор продолжает атаковать объекты на острове.

Министерство обороны России заявило, что ранним утром в четверг оно нанесло «точечные» ракетные удары по острову, убив украинских солдат и вынудив выживших бежать.

Тем временем Финляндия приняла закон о строительстве более прочных стен на границе с Россией, поскольку страна стремится вступить в НАТО после вторжения.