Смертельный удар по Украине обнажает слабость российской техники

Россия возложила ответственность за гибель десятков своих солдат в результате ракетного обстрела в новом году на то, что ее войска использовали незащищенные мобильные телефоны, которые можно отследить на поле боя.

Но если украинские силы используют геолокацию телефонов для нацеливания своих ударов, это также разоблачает халатность российских военных в полевых условиях, считают аналитики.

«Уже сейчас ясно, что основной причиной произошедшего стала повсеместная эксплуатация и использование личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости оружия противника», — заявил генерал-лейтенант РФ Сергей Северюков.

Критики обвинили военных в попытке возложить вину. Однако, если его заявление окажется правдой, нападение станет лишь последним примером того, какую решающую роль геолокация может играть в войне.

В 1996 году российские ракеты класса «воздух-поверхность» убили президента Чечни Джохара Дудаева, обнаружив его благодаря спутниковому телефону, которым он пользовался.

В январе 2018 года американские военные обнаружили, что данные фитнес-приложения Strava Labs позволили разместить их войска на базах в Афганистане, Ираке и Сирии. Ни одна жизнь не была потеряна из-за этой слабости.

— Это редко стоит риска —

Смерть Макевки служит напоминанием о том, что «использование мобильного телефона на поле боя чрезвычайно опасно и редко стоит риска», — сказал Джозеф Шелси, научный сотрудник Tinder Center в Нью-Йорке.

Он сказал, что это особенно верно в отношении Украины, где правительство имеет «высокий уровень видимости того, что происходит в его внутренней сети связи».

«Украинские военные доказали, что они очень хорошо умеют объединять фрагменты информации, чтобы нацеливаться на российские силы», — добавил Шелзи.

В самой России прокремлевские СМИ и военные блоггеры заявили, что «российские силы не должны недооценивать способность Украины использовать плохие методы оперативной безопасности на передовой», сообщает Американский институт изучения войны.

ISW добавила, что те же источники призвали Москву «предоставить более строгие правила использования мобильных телефонов среди военных».

История продолжается

В то время как в смерти Макеевки обвиняют небрежное обращение с мобильными телефонами — солдаты, возможно, писали своим близким сообщения на Новый год — неадекватность российских технологий — это большая проблема, даже трудно решаемая, говорят аналитики.

«Российское технологическое качество — это миф», — сказал Стефан Дюброэль, французский эксперт в области телекоммуникаций. «Они больше не действительны, все кончено».

Российские силы использовали зашифрованные телефоны в начале конфликта, но «это были телефоны старого поколения 80-х и 90-х годов, у которых были проблемы. Поэтому вместо них они начали использовать гражданские телефоны».

— «Обратный» —

Но использование гражданской техники в оперативных целях требовало своеобразной дисциплины, которой не хватало российской армии.

Это было особенно актуально из-за больших потерь опытных солдат, которые были заменены наспех собранными резервными силами с недостаточной подготовкой.

Какие бы меры безопасности ни применялись к средствам связи, «можно очень быстро отменить, если системы связи выйдут из строя, а доступ войск к личному оборудованию не будет строго контролироваться», — сказал AFP Ник Браун, аналитик британской частной оборонной разведывательной компании Guinness.

Вместо этого, по его словам, Россия, похоже, не больше, а меньше контролирует частное использование технологий мобильной связи.

«Похоже, что новые рекруты усугубляют проблему сообщениями о широком использовании личных устройств», — сказал Браун.

Вопиющая брешь в безопасности коммуникаций России добавляется к ряду других уязвимых мест, которые были обнаружены после того, как вооруженные силы президента Владимира Путина напали на Украину в феврале. К ним относятся проблемы с логистикой, разведкой, командными структурами, оборудованием и тактическим взаимодействием.

Доброй отметил, что это также свидетельствует о том, что Киев часто обладает лучшим оборудованием благодаря своим западным союзникам.

По его словам, для определения местонахождения противника с помощью геолокации «требуются вычисления в реальном времени и вычислительная мощность, на которые способны очень немногие правительства в мире».

Аналитики считают, что России придется найти противоядие. По словам Шелси, вариантов не так много, но самый простой из них — просто «перестать пользоваться телефонами на поле боя».

dla/jh/tgb/jj