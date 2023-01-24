Смертность журналистов подскочила на 50% в 2022 году, в первую очередь в Украине и Мексике.

ПОРТ-ОПРЕНС, Гаити (AP) — В 2022 году количество убийств журналистов во всем мире выросло на 50% по сравнению с предыдущим годом, в основном из-за нападений в Украине, Мексике и Гаити.

Согласно отчету, опубликованному во вторник нью-йоркским Комитетом защиты журналистов, в 2022 году во всем мире было убито не менее 67 работников СМИ, что является самым высоким показателем с 2018 года. Журналисты во всех трех странах говорят, что возросшая опасность вынудила их работать в условиях суровые условия. Стресс.

Воздействие особенно заметно на Гаити, где в 2022 году было убито семь журналистов, что является огромным числом для небольшого островного государства с населением около 12 миллионов человек. Некоторые были убиты жестокими уличными бандами, захватившими столицу Порт-о-Пренс, но как минимум двое были убиты полицией.

Репортеры больше не знают, кому доверять, сказал Маккинсон Реми, репортер Radio Karibis, который до сих пор освещает новости на улице.

«Репортажи на Гаити в настоящее время очень сложны для журналистов, особенно в столице, — сказал Реми. «Коррупция повсюду. Здесь не на кого рассчитывать».

Реми сравнил свой акт вождения по городским улицам, разделенным на бандитские районы, с фильмом 1998 года «Шоу Трумана», в котором главный герой всегда чувствует, что за ним наблюдают.

Комитет защиты журналистов отметил, что более половины — 35 из 67 убийств — произошли всего в трех странах: Украине, Мексике и Гаити. По данным комиссии, в новостях в Мексике погибли 13 рабочих. Другие медиа-группы называют это число 15, что делает 2022 год самым смертоносным годом как минимум за три десятилетия для мексиканских журналистов. Комитет по защите журналистов заявил, что в прошлом году в раздираемой войной Украине было убито 15 работников СМИ.

Комитет защиты журналистов заявил, что подтвердил факт убийства 41 из 67 журналистов «непосредственно в связи с их работой» и расследует мотивы убийства еще 26 журналистов.

Комитет защиты журналистов заявил, что журналисты, освещающие войну в Украине, «сталкиваются с серьезной опасностью».

В своем отчете комитет сказал: «Представители прессы часто получают ранения в результате обстрелов во время освещения конфликта, а некоторые говорят, что они стали мишенью российских сил».

В Мексике убийство, по-видимому, было вызвано ядовитой смесью насилия наркокартелей, внутренней политической коррупции и отсутствия наказания для убийц.

Соня де Анда пишет для новостного сайта Esquina32 в северном пограничном городе Тихуана, где в течение недели в январе 2022 года были убиты два журналиста. По ее словам, репортеры изменили свои рабочие привычки или обратились за защитой в полицию после убийств.

«Это полностью изменило динамику нашего бизнеса, — сказал ДеАнда. «Если журналисты поедут в зону повышенного риска далеко, они скажут своим коллегам, куда идти». Он также отметил, что официальные запросы о защите «резко увеличились» после убийств.

17 января 2022 года криминальный фотограф Маргарито Мартинес был застрелен возле своего дома. Пять дней спустя, 23 января, журналистка Лурдес Мальдонадо Лопес была найдена застреленной в своей машине.

Следователи заявили, что глава местного наркокартеля заплатил боевикам около 1000 долларов за убийство новостного фотографа, потому что он считал, что Мартинес сфотографировал его или его семью. На рассматриваемой фотографии не был Мартинес.

Власти арестовывали и привлекали к ответственности некоторых низкопоставленных боевиков, но не тех, кого они приказали убить. «Сообщение, которое оставят власти, состоит в том, что любой может прийти и убить вас за 1000 долларов», — заявил КЗЖ.

В число убийств в 2022 году вошли четыре журналиста на Филиппинах и по два в Колумбии, Бразилии и Гондурасе. Два журналиста также были убиты в Бангладеш, Индии, Мьянме, Сомали и Чаде.

В прошлом году 2 сентября в США был убит один журналист: Джефф Джерман, репортер Las Vegas Review-Journal. Избранный чиновник в районе Лас-Вегаса, писавший статьи о Германии, не признал себя виновным в убийстве.