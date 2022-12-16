Смертоносные обстрелы Украины продолжаются, поскольку Россия готовится к своей долгой игре

Главный город Украины Херсон на этой неделе снова остался без электричества из-за смертоносного российского обстрела.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за сутки в четверг было совершено 16 терактов. По словам Зеленского, по меньшей мере один снаряд попал в медпункт Красного Креста, в результате чего погиб фельдшер.

Кирилл Тимошенко, заместитель главы офиса Зеленского, заявил в среду, что двое украинцев были убиты в центре города, когда обстреляли соседнее здание правительства.

По словам губернатора области Ярослава Янушевича, беспощадные залпы снова оставили город без электричества.

Нападения на Херсон — город, сданный русскими ранее в прошлом месяце, когда они пытались отбить естественный оплот на соседней реке Днепр, — отражают российскую стратегию в отношении Украины.

Кремль, который не смог вернуть территории, отвоеванные Киевом в ходе серии контратак, продолжает полагаться на тактику, которая была его основой с самого начала войны: бомбардировки городов издалека.

Дым и обломки поднимаются над зданием Херсонской облгосадминистрации, пострадавшим от российского обстрела. через Рейтер

Украинские официальные лица обвиняют российские силы в преднамеренном нанесении ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в попытке сломить волю Киева к войне. Это мнение поддержал российский депутат Андрей Курулев, заявивший в октябре по государственному телевидению. Я хотел увидеть, как Киев «купается в дерьме».

Курулев призвал Москву атаковать украинскую инфраструктуру, чтобы «расколоть страну».

Украинский прокурор по военным преступлениям осматривает жилой дом, пострадавший в результате обстрела российских войск в Херсоне. Рейтер

Поскольку попытка России захватить удерживаемую Россией территорию зашла в тупик за пределами восточного города Багмут, украинские военные говорят, что, по их мнению, Кремль готовится к долгой войне.

«Кремль… пытается превратить конфликт в затяжной вооруженный конфликт», — заявил в четверг журналистам бригадный генерал Алексей Хромов.

Громов процитировал сообщения о том, что Россия обучает и реорганизует войска внутри Беларуси. Союзник Кремля на северной границе Украины — а также переброска российских истребителей на белорусские аэродромы.

Результаты ракетного обстрела Херсонского городского совета в среду. Ярослав Янушевич/Херсон ОВА

«[This] «Это свидетельствует о том, что противник прорабатывает возможность нанесения авиаударов по территории Украины», — сказал он.

Сухопутные войска России также пытаются захватить украинскую территорию в Запорожской области, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция и одна из пяти украинских областей, на которые Кремль претендует на аннексию.

«Они понимают, что если сейчас не продлят фронт, то эта зима будет для них катастрофой», — заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Тем временем миллионы украинцев остались без тепла и электричества, поскольку российская бомбардировка усиливается.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Дюрк предупредил в четверг, что ситуация в Украине быстро становится «чрезвычайно сложной».

«Дополнительные удары приведут к дальнейшему серьезному ухудшению гуманитарной ситуации и вызовут новые перемещения», — сказал Тюрк после визита в пострадавшую от военных действий страну на прошлой неделе.

По оценкам международной организации, 18 миллионов украинцев в настоящее время зависят от гуманитарной помощи в связи с усилением зимних температур.

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