Мистер Аслам со своим фирменным блюдом в 2009 году (Изображение предоставлено AFP)

Али Ахмед Аслам, шеф-повар из Глазго, которому приписывают изобретение курицы тикка масала, умер в возрасте 77 лет.

О смерти Али Ахмеда Аслама сообщил его ресторан Shish Mahal в Глазго, который был закрыт на 48 часов в знак уважения. Сторож. Ресторан объявил: «Привет, Шиш Сноупс… Мистер Али скончался сегодня утром… Мы все так опустошены и сломлены».

Его племянник Андлип Ахмед рассказал AFP, что изобрел это блюдо, импровизировав соус из банки с томатным супом в своем ресторане «Шиш Махал» в 1970-х годах, и умер в понедельник утром.

«Раньше он каждый день обедал в своем ресторане, — сказал Ахмед.

«Ресторан был его жизнью. Шеф-повара готовили для него карри. Я не уверен, часто ли он ел курицу тикка масала».

Ахмед сказал, что его дядя был перфекционистом с большой мотивацией.

«В прошлом году он был болен, и я навестил его в больнице на Рождество», — сказал Ахмед.

«Он упал головой вниз. Я пробыл там минут 10. Перед тем, как уйти, он поднял голову и сказал, что ты должна быть на работе».

В интервью AFP в 2009 году Али сказал, что придумал рецепт куриной тикка масала после того, как покупатель пожаловался, что куриная тикка слишком сухая.

«Курица тикка масала была изобретена в этом ресторане, и мы готовили куриную тикку, и однажды клиент сказал: «Я бы взял с этим немного соуса, он немного суховат», — сказал Али.

«Мы подумали, что лучше всего будет приготовить курицу с соусом. Поэтому мы приготовили куриную тикку с соусом, который содержал йогурт, сливки и специи».

Блюдо стало одним из самых популярных блюд в британских ресторанах.

Хотя трудно окончательно установить происхождение блюда, его обычно считают карри, адаптированным к западным вкусам.

Али сказал, что куриная тикка масала готовится по вкусу клиента.

«Обычно они не едят острое карри, поэтому мы готовим его с йогуртом и сливками», — сказал он.

Сторонники протекционистской кампании указывают на тот факт, что бывший министр иностранных дел Робин Кук однажды назвал ее важной частью британской культуры.

«Курица тикка масала теперь является настоящим британским национальным блюдом не только потому, что оно самое популярное, но и потому, что это отличный пример того, как Британия поглощает и приспосабливается к внешним влияниям», — сказал Кук в речи 2001 года о британской идентичности.

Али, родом из пакистанской провинции Пенджаб, в детстве переехал со своей семьей в Глазго, прежде чем в 1964 году открыл Sheesh Mahal в Вест-Энде Глазго.

Он сказал, что хочет, чтобы это блюдо было подарком Глазго, чтобы вернуть что-то его приемному городу.

В 2009 году он безуспешно провел кампанию за присвоение этому блюду статуса Защищенного обозначения происхождения в Европейском Союзе, наряду с шампанским, пармской ветчиной и греческим сыром фета.

В 2009 году депутат Мухаммад Сарвар внес в Палату общин предложение о защите Европейского Союза.

Али оставляет жену, трех сыновей и двух дочерей.