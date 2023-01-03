Смерть Бенедикта открывает путь для Папы Франциска в будущем уйти в отставку в старости

ВАТИКАН (Рейтер) — Шесть месяцев назад папа Франциск опроверг слухи о том, что он собирался уйти в отставку из-за проблем со здоровьем, но даже если он поиграл с этой идеей, он столкнулся с одним серьезным препятствием: уже был другой экс-папа. на пенсии.

Смерть в субботу Бенедикта, который в 2013 году стал первым папой за 600 лет, который ушел в отставку, а не правил пожизненно, должна облегчить любое решение уйти в отставку для Франциска и церкви, которая достаточно боролась за то, чтобы иметь «двух пап, Не говоря уже о трех — двух пенсионерах и линейке. Один.

Это также может побудить нынешнего папу пересмотреть, что происходит с будущими папами, которые решат уйти со своего поста из-за преклонного возраста, а не умереть.

Фрэнсису сейчас 86 лет, он на год старше Бенедикта, когда тот вышел на пенсию. Несмотря на то, что ему нужны трость и инвалидное кресло, он не собирается сбавлять темп. Поездки запланированы в Африку в этом месяце и в Португалию в августе.

Он ясно дал понять, что однажды без колебаний уйдет в отставку, если его психическое или физическое здоровье помешает ему руководить церковью, насчитывающей 1,3 миллиарда членов.

В интервью Reuters 2 июля он опроверг слухи о скорой отставке. «Мне никогда не приходило в голову», — сказал он, опровергая слухи среди дипломатов о том, что у него рак.

В прошлом месяце мир католических СМИ и некоторые светские издания погрузились в безумие необоснованных сообщений и легкомысленных твитов, предполагающих, что он выйдет из строя через несколько месяцев.

Но по мере того, как он приближается к десятой годовщине своего избрания в марте и к четвертому десятилетию своего девятого десятка, шансы на отставку возрастут.

Церковный закон гласит, что папа может уйти в отставку, но решение должно быть принято без внешнего давления, предосторожность, восходящая к векам, когда европейские правители влияли на папство.

Это уже не невообразимо

[1/2] Папа Франциск возглавляет мессу в честь Международного дня мира в соборе Святого Петра в Ватикане, 1 января 2023 года. Vatican Media / Раздаточный материал через REUTERS

Теперь, когда долгие жизни сделали отставку папы немыслимой, церковные лидеры неоднократно призывали упорядочить роль бывших пап, отчасти из-за путаницы, вызванной двумя мужчинами в белом, живущими в Ватикане.

В прошлом месяце Франциск сообщил испанской газете, что не собирается определять правовой статус титулярных пап, хотя ранее в частном порядке указывал, что такие правила может издавать департамент Ватикана.

Австралийский кардинал Джордж Пелл , консерватор, близкий к Бенедикту, писал, что, хотя папа на пенсии может сохранить титул «почетного папы», он должен вернуться к тому, чтобы стать кардиналом и быть известным как «кардинал (титул), почетный папа ». .

Пелл также сказал, что предыдущий папа не должен носить белое, как это делал Бенедикт, заявив агентству Рейтер в интервью 2020 года, что для католиков важно дать понять, что «есть только один папа».

Академики и церковные юристы из итальянского Болонского университета, изучавшие это дело, говорят, что церковь не может рисковать появлением даже «двух голов или двух королей», и предложили свод правил.

Они говорят, что бывший папа не должен снова стать кардиналом, как предлагает Белл, а должен называться «почетным епископом Рима».

Именно так он хочет, чтобы его называли, сказал Фрэнсис Рейтер в июле.

В этом случае, возможно, не было бы необходимости в новом законодательстве, которое затем подчинялось бы существующим правилам, касающимся отставных епископов.

Нынешние правила гласят, что титулярные епископы должны «избегать любой ситуации и отношений, которые могут намекать на какую-то власть, параллельную власти епархиального епископа, с разрушительными последствиями для пастырской жизни и единства епархиальной общины».

Несмотря на то, что Бенедикт вышел на пенсию, он писал, давал интервью и, вольно или невольно, стал источником беспокойства противников Папы Франциска либо по доктринальным причинам, либо потому, что они не хотели отказываться от религиозных привилегий, которые новый папа хотел разрушить.

Франциск сказал Рейтер, что не останется в Ватикане и не вернется домой в Аргентину, а будет скромно жить в доме священника на пенсии в итальянской столице, «потому что это моя епархия». Он сказал, что хочет быть рядом с большой церковью, чтобы провести свои последние дни, слушая исповеди.

(Репортаж Филипа Болеллы) Под редакцией Раисы Касуловски

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