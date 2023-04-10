Смерть британско-израильской матери, которая была ранена в результате нападения на Западном берегу

10 апреля 2023 г., 14:04 мск Обновлено 1 час назад

Подпись к фотографии, Люси (слева), Рена (в центре) и Майя Ди были застрелены с близкого расстояния после того, как их машина попала под обстрел.

Британско-израильская женщина была убита в результате предполагаемого нападения палестинцев в пятницу, в результате которого погибли две ее дочери.

45-летняя Люси Д. находится в коме после нападения на оккупированном Западном берегу.

Ее дочери Рина, 15 лет, и Майя, 20 лет, были похоронены в воскресенье в поселении Кфар-Эцион, на глазах у их отца и трех ее братьев и сестер.

Семья переехала в Израиль девять лет назад из Великобритании, где муж Люси работал раввином в Северном Лондоне.

На эмоциональные похороны сестер пришли тысячи скорбящих. В своей хвалебной речи раввин Лео Ди спросил: «Как мне объяснить Люси, что стало с нашими драгоценными дарами, Майей и Реной, когда она выйдет из комы?»

Больница Эйн-Керем в Иерусалиме объявила о смерти Люси (более известной под своим еврейским именем Лия) Ди в понедельник утром, «несмотря на большие и постоянные усилия».

Люси, Рина и Майя были застрелены, когда ехали по долине реки Иордан на севере Западного берега реки Иордан, направляясь на семейный отдых. Израильские СМИ со ссылкой на следователей сообщили, что их машина была уничтожена, а боевики забрались в машину и открыли огонь по женщинам с близкого расстояния.

Израильский общественный канал Kan сообщил, что было обнаружено 22 гильзы, по всей видимости, от автомата Калашникова.

Раввин Ди сказал Би-би-си, что ехал впереди на отдельной машине, когда кто-то позвонил ему и сообщил новости о нападении. Он сказал, что пытался связаться с женой и дочерьми, но они не ответили. Затем он увидел в Интернете фотографии машины, на которую напали, и узнал одну из их сумок на заднем сиденье. READ Странный момент раненых коров АВИАБИЛЕТАМИ ПОДБИРАЮТСЯ на новый луг в швейцарских Альпах

Бригады скорой помощи уже находились на месте нападения, в районе населенного пункта Хамра, когда он прибыл туда.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в Твиттере, что он направил свои «искренние соболезнования семье Ди в связи со смертью матери семьи Лии (Люси), которая была убита в результате теракта в Ираке. [Jordan] Долина».