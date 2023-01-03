Смерть бывшего спикера российского парламента Руслана Хасбулатова: ТВ

Российское государственное телевидение сообщило во вторник, что бывший спикер российского парламента Руслан Хасбулатов, который был близким союзником президента Бориса Ельцина до того, как выступил против него в 1993 году, умер.

В телерепортаже со ссылкой на его родственников говорится, что Хасбулатов, чеченец по происхождению, скончался в своем доме в Подмосковье в возрасте 80 лет.

Экономист по образованию, Хасбулатов был близким союзником Ельцина в последние дни Советского Союза, и они вместе противостояли августовскому перевороту 1991 года.

Хасбулатов был назначен спикером российского парламента — Верховного Совета — после распада Советского Союза в 1991 году тогдашним президентом Ельциным.

Но Ельцин и Хасбулатов быстро стали политическими соперниками, и борьба за власть завершилась Октябрьской революцией 1993 года, когда Ельцин направил танки на штурм здания парламента.

Хасбулатов был заключен в тюрьму на короткое время после восстания. В 1994 году его помиловали, но его политическая карьера закончилась.

«Ельцин буквально разрушил мою жизнь», — цитировала Хасбулатова массовая газета «Аргументы и факты» в 2014 году.

Известный правозащитник Александр Черкасов также сообщил, что Хасбулатов скончался во вторник, но не сообщил никаких подробностей о причине смерти.

Черкасов сообщил в Facebook, что тело Хасбулатова будет доставлено в его чеченский поселок Толстой-Юрт.

— Чеченский «мирный план» —

Хасбулатов родился в Грозном, столице Чечни, в 1942 году.

В 2003 году он заявил, что будет баллотироваться в президенты Чечни, но позже передумал.

Выборы в Чечне были назначены в рамках плана президента Владимира Путина по установлению мира в разрушенной республике, где федеральные силы сражаются с сепаратистами с 1999 года.

Хасбулатов выступил против путинского «мирного плана» для Чечни, заявив вместо этого, что переговоры с сепаратистами необходимы для прекращения затянувшейся войны.

В том же году Хасбулатов и несколько других деятелей публично обратились к президенту США Джорджу Бушу с призывом противостоять слабой репутации Путина в области демократии и прав человека.

Открытое письмо также подписали Елена Боннэр, жена покойного советского диссидента Андрея Сахарова, и бывший политзаключенный Владимир Буковский.

пур / скалы