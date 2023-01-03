Смерть бывшего спикера российского парламента Руслана Хасбулатова: ТВ

Российское государственное телевидение сообщило во вторник, что бывший спикер российского парламента Руслан Хасбулатов, который был близким союзником президента Бориса Ельцина до того, как выступил против него в 1993 году, умер.
В телерепортаже со ссылкой на его родственников говорится, что Хасбулатов, чеченец по происхождению, скончался в своем доме в Подмосковье в возрасте 80 лет.
Экономист по образованию, Хасбулатов был близким союзником Ельцина в последние дни Советского Союза, и они вместе противостояли августовскому перевороту 1991 года.
Хасбулатов был назначен спикером российского парламента — Верховного Совета — после распада Советского Союза в 1991 году тогдашним президентом Ельциным.
Но Ельцин и Хасбулатов быстро стали политическими соперниками, и борьба за власть завершилась Октябрьской революцией 1993 года, когда Ельцин направил танки на штурм здания парламента.
Хасбулатов был заключен в тюрьму на короткое время после восстания. В 1994 году его помиловали, но его политическая карьера закончилась.
«Ельцин буквально разрушил мою жизнь», — цитировала Хасбулатова массовая газета «Аргументы и факты» в 2014 году.
Известный правозащитник Александр Черкасов также сообщил, что Хасбулатов скончался во вторник, но не сообщил никаких подробностей о причине смерти.
Черкасов сообщил в Facebook, что тело Хасбулатова будет доставлено в его чеченский поселок Толстой-Юрт.
— Чеченский «мирный план» —
Хасбулатов родился в Грозном, столице Чечни, в 1942 году.
В 2003 году он заявил, что будет баллотироваться в президенты Чечни, но позже передумал.
Выборы в Чечне были назначены в рамках плана президента Владимира Путина по установлению мира в разрушенной республике, где федеральные силы сражаются с сепаратистами с 1999 года.
Хасбулатов выступил против путинского «мирного плана» для Чечни, заявив вместо этого, что переговоры с сепаратистами необходимы для прекращения затянувшейся войны.
В том же году Хасбулатов и несколько других деятелей публично обратились к президенту США Джорджу Бушу с призывом противостоять слабой репутации Путина в области демократии и прав человека.
Открытое письмо также подписали Елена Боннэр, жена покойного советского диссидента Андрея Сахарова, и бывший политзаключенный Владимир Буковский.
пур / скалы
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