Смерть изгнанного иранца вдохновила Стивена Спилберга на создание «Терминала» в парижском аэропорту.

В 1988 году Мехран впервые поселился в аэропорту. (файл)

Мехран Карими Нассери, иранский эмигрант, который провел свое время в парижском аэропорту имени Шарля де Голля, где снимался фильм режиссера Стивена Спилберга «Терминал», скончался в субботу от сердечного приступа в терминале 2F того же аэропорта, сообщает Variety.

Издание сообщило, что Махран, которого также звали сэр Альфред, в последние недели снова жил в аэропорту. Он жил в Терминале 1 в аэропорту имени Шарля де Голля.

Мехран Карими Нассери летит ранним утром в Терминале 1 аэропорта Шарль-де-Голль в Париже.

В 1988 году Махран впервые поселился в аэропорту после того, как Великобритания отказала ему в политическом убежище как беженцу, несмотря на то, что его мать была шотландкой.

Согласно Variety, он намеренно решил остаться в аэропорту после того, как объявил себя лицом без гражданства, и, как сообщается, его багаж всегда был рядом с ним.

Мехран Карими Нассери спит рано утром в Терминале 1 аэропорта Шарль-де-Голль в Париже.

Variety сообщила, что Мехран, впервые покинувший аэропорт после госпитализации в 2006 году, после 18 лет пребывания там проводит время за чтением, написанием мемуаров и изучением экономики.

Спилберг решил снять «Терминал» в 2004 году из-за своей неортодоксальной ситуации. В нем Том Хэнкс играет восточноевропейца, который проживает в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди после того, как ему было отказано во въезде в Соединенные Штаты.

Мехран Карими Нассери смотрит на постер фильма, вдохновленный его жизнью

Помимо этого, французский фильм 1993 года «Сиэльские гробницы» с Жаном Рошфором в главной роли также был вдохновлен Махраном, который был героем многих документальных фильмов и пресс-файлов.

Согласно Variety, считается, что он родился в 1945 году в иранском городе Масджед Сулейман, а его автобиография под названием «Терминал» была опубликована в 2004 году.

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