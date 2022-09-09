Со смертью королевы Елизаветы II королем сразу же стал ее сын Чарльз.

Вот что мы знаем о британской королевской семье линия преемственности.

Король Чарльз

Мальчик: 14 ноября 1948 г.

что ты знаешь: Чарльз был первым в линии преемственности самый продолжительный срок службы британского монарха в ожидании; Видимый наследник с трехлетнего возраста, в качестве президента The Prince’s Trust и Royal Shakespeare Company, а также президента или покровителя более 400 благотворительных организаций, принц Уэльский является первым королевским наследником, получившим университетское образование.

Более крупные родственники: Диана, принцесса Уэльскаяи были женаты с 1981 по 1996 год. У них было двое детей: принцы Уильям и Гарри.

Диана погибла в 1997 году в автокатастрофе в Париже вместе с бойфрендом Доди Файедом и водителем Анри Полем.

В 2005 году он женился на принце Уэльском. Камилла, герцогиня Корнуольская.

Принц Уильям, герцог Кембриджский

Мальчик: 21 июня 1982 г.

что ты знаешь: принц Уильям, который следует за троном после своего отца Карла и имеет высшую степень — масмера Арты — среди всех членов королевской семьи. Он служил в армии с 2006 по 2013 год и участвовал в более чем 150 вертолетных поисково-спасательных операциях.

Более крупные родственники: Кэтрин, герцогиня Кембриджская, на которой он женился в 2011 году. У пары трое детей: принц Джордж, 9 лет; принцесса Шарлотта, 7 лет; и принц Луи 4.

Семья живет в Adelaide Cottage, поместье с четырьмя спальнями на территории Виндзорского замка, графство Беркшир, примерно в 25 милях от Лондона. Кенсингтонский дворец, кембриджская резиденция, останется главной резиденцией семьи, однако это королевский ресурс. Он сказал CNN в августе.

Принц Джордж Кембриджский

Мальчик: 22 июля 2013 г.

что ты знаешь: Когда прибыл принц Джордж, он стал третьим в очереди на престол. Если он станет королем после правления своего деда, принца Чарльза, и его отца, принца Уильяма, Джордж станет сорок третьим монархом со времен Вильгельма Завоевателя.

но сейчас, Все еще совершенствует свое образование: Джордж в настоящее время посещает Школа Лэмброка Недалеко от Виндзора со своей младшей сестрой Шарлоттой и младшим братом Луи.

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