Смерть королевы Елизаветы II: операция «Лондонский мост»: что происходит сегодня

после, после Королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет следующий 70 лет службы в ВеликобританииИдет подготовка к передаче и размещению власти Похороны Ее Величества.

как Великобритания подготовка к трауруВот что ожидается сегодня после ее смерти:

Король вернется в Лондон

Король Карл III и королева-консорт Камилла В пятницу он отправится в Лондон, где король встретится с новым премьер-министром Лиз Трасс.

Король и королева-консорт Останавливались в Балморале в четверг После смерти матери.

Вероятно, перед похоронами королевы будет 12 дней траура. фон

Планирование похорон и присоединение к королю

Король Чарльз, вероятно, встретится с герцогом Норфолком, графом Маршалом, который несет ответственность за принятие власти и организацию похорон королевы Елизаветы II.

Как граф Маршалл, работа дает им право организовывать государственные функции.

Утверждение периода национального траура

Великобритания подтвердит продолжительность национального траура перед похоронами королевы. Это, вероятно, будет 12 дней, отчеты Guardian.

Король Карл III ведет Баллатера, когда он покидает Биркхолл в Шотландии и отправляется в Лондон после смерти королевы Елизаветы II. Эндрю Миллиган / PA Images / Alamy

королевский траурный период

Затем король Чарльз определит количество дней, в течение которых королевская семья и члены королевской семьи будут находиться в трауре. Ожидается, что траур в суде продлится месяц.

Когда в феврале 1952 года умер король Георг VI, королевская семья и их приближенные провели 16 недель в трауре при дворе.

Установка национального флага

Будет объявлено, что национальный флаг Соединенного Королевства останется у половины экипажа до следующего дня. Государственные похороны королевы.

Колокола по всей Англии

Вестминстерское аббатство, собор Святого Павла и Виндзорский замок, а также церкви по всей Англии прозвенят сегодня в полдень.

Король Карл III и его жена королева Баллатер прошли мимо, покидая Бирчал в Шотландии и направляясь в Лондон после смерти королевы Елизаветы II в четверг. Эндрю Миллиган / PA Images / Alamy

орудийный салют

96 выстрелов прозвучат во время венецианского салюта в 13:00 в Гайд-парке и на других станциях по всей стране в честь каждого года жизни королевы. BBC упомянул.

адрес короля

Король Чарльз обратится к нации с заранее записанным обращением около 18:00. Он возьмет на себя обязательство служить Соединенному Королевству в качестве нового суверена страны и воздаст должное своей матери, королеве Елизавете II.

Служба памяти

Ожидается, что после речи короля премьер-министр и высокопоставленные министры примут участие в публичной службе в память о королеве в соборе Святого Павла в Лондоне.

Служба начнется в 18:00 по местному времени в порядке живой очереди для 2000 гостей. По данным Би-би-си.

Цветы рядом с портретами королевы Елизаветы возле Генерального консульства Великобритании после ее смерти в возрасте 96 лет в Гонконге 9 сентября 2022 года. Рейтер

Во вторник ее гроб доставят в Букингемский дворец.

Королеву Елизавету II перевезут в Виндзорский замок Для службы ввода в эксплуатацию перед ее похоронами в Мемориальной часовне короля Георга VI замка.