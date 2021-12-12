Смерть подтверждена после того, как Tornado прибыл на склад Amazon в Иллинойсе

По словам официальных лиц, по меньшей мере шесть человек погибли на складе Amazon в Иллинойсе после того, как в пятницу вечером в результате прямого удара торнадо обрушилась большая часть здания.

Подтверждено, что 45 человек вышли из здания, сказал Джеймс Уитфорд, начальник пожарной охраны Эдвардсвилля, штат Иллинойс, на пресс-конференции в субботу. Власти заявили, что не знают, сколько людей находилось на складе во время шторма, поэтому они не знали, сколько людей они ищут.

Эдвардсвилл расположен примерно в 25 милях к востоку от Сент-Луиса, а здание Amazon находится в распределительном центре в западной части города. Президент Уитфорд сказал, что, когда ураган обрушился примерно на 20:35, стены здания рухнули внутрь, а крыша рухнула, добавив, что стены были почти 40 футов в длину и сделаны из бетона толщиной 11 дюймов.

«На этом этапе мы перешли к исследованиям и восстановлению», — сказал президент. «Мы не ожидаем, что сейчас кто-то сможет выжить». По его словам, поисковые работы будут продолжены в течение следующих трех дней в светлое время суток.