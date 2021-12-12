Смерть подтверждена после того, как Tornado прибыл на склад Amazon в Иллинойсе

По словам официальных лиц, по меньшей мере шесть человек погибли на складе Amazon в Иллинойсе после того, как в пятницу вечером в результате прямого удара торнадо обрушилась большая часть здания.
Подтверждено, что 45 человек вышли из здания, сказал Джеймс Уитфорд, начальник пожарной охраны Эдвардсвилля, штат Иллинойс, на пресс-конференции в субботу. Власти заявили, что не знают, сколько людей находилось на складе во время шторма, поэтому они не знали, сколько людей они ищут.
Эдвардсвилл расположен примерно в 25 милях к востоку от Сент-Луиса, а здание Amazon находится в распределительном центре в западной части города. Президент Уитфорд сказал, что, когда ураган обрушился примерно на 20:35, стены здания рухнули внутрь, а крыша рухнула, добавив, что стены были почти 40 футов в длину и сделаны из бетона толщиной 11 дюймов.
«На этом этапе мы перешли к исследованиям и восстановлению», — сказал президент. «Мы не ожидаем, что сейчас кто-то сможет выжить». По его словам, поисковые работы будут продолжены в течение следующих трех дней в светлое время суток.
Губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер сказал, что разговаривал с президентом Байденом и Дином Крессвеллом, директором Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, а также с официальным лицом Amazon.
Г-н Прицкер сказал, что он призвал компанию «оказать всяческую помощь этому сообществу, которую, по их словам, они намеревались сделать».
Алонзо Харрис, водитель службы доставки Amazon, закончил свой путь в пятницу вечером и направился на склад, когда с его рабочего телефона зазвонил сигнал тревоги. Он сказал, что один из его коллег бежал и кричал на водителей, говоря, что это не маневр. Он помнит, как она кричала, им нужно было выйти из машин и укрыться.
«Она подвергала себя риску», — сказал 44-летний г-н Харрис, проживающий в Сент-Луисе и работающий в Amazon с сентября. «Вы спасли мою жизнь.»
По его словам, через несколько мгновений после того, как мистер Харрис вошел в убежище, раздался «громкий громовой шум» и здание начало трястись.
Он сказал: «Я чувствовал, что земля спускается с земли». «Я чувствовал, как дует ветер, и я видел, как повсюду летят обломки, люди начали кричать и кричать, и свет погас».
Г-н Харрис сравнил ощущение землетрясения в Калифорнии, где он вырос. «Когда земля дрожала, я так себя чувствовал», — сказал он. «Я ничего не боюсь, но это было страшно».
В субботу утром рабочие, похоже, использовали подъемный кран для удаления мусора с площадки. Для перемещения рушащихся стен была привезена тяжелая техника, а команды спасателей проверяют автомобили, разбитые стенами.
«Мы глубоко опечалены известием о смерти членов семьи Amazon в результате шторма в Эдвардсвилле, штат Иллинойс», — заявила в субботу пресс-секретарь Amazon Келли Нантел. «Наши мысли и молитвы с жертвами, их близкими и всеми, кто пострадал от урагана».
В 2016 году Amazon открыла два склада в Эдвардсвилле, в которых работает около 2200 человек, компания St. Louis Post-Dispatch. Я упоминал в 2017 году.
«Это внесло нас в карту», - сказал Уолтер Уильямс, координатор экономического развития округа Мэдисон, в который входит Эдвардсвилл, в субботу, когда Amazon открыла свои производственные мощности. «Когда больше людей увидели здесь Amazon, они начали говорить:« Нам нужно посмотреть туда »».
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