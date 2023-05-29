Смерть русско-американского художника Ильи Кабакова в возрасте 89 лет

Художник Илья Кабаков, родившийся в Украине и проживающий в Нью-Йорке, позирует 12 сентября 2003 года в Эссене.

Смерть русско-американского художника Ильи Кабакова. Ему было 89 лет.

Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых подтвердил эту новость в своем посте в Facebook в субботу.

Инсталляции Кабакова, посвященные повседневной жизни в России и высмеивающие советский образ жизни, принесли ему международную известность.

Российско-американский художник Илья Кабаков скончался в возрасте 89 лет, говорится в сообщении его фонда в социальных сетях.

«Человек, всю жизнь мечтавший об утопии», Кабаков, «покинул этот мир… в окружении своих близких, чуть не дожив до 90 лет», — написал Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых в Facebook в субботу вечером, не найдя художника. жил или умер.

«Семья проведет частные похороны, а через несколько недель последует публичная панихида», — добавили в фонде.

Они также попросили доброжелателей пожертвовать на благотворительность. корабль толерантностиколлективное произведение, инициированное Кабаковым с целью укрепления мира и взаимопонимания между народами.

Центр Помпиду в Париже, где Кабаков выставлял свои монументальные работы. Здесь мы живем В 1995 году он сказал, что это было «основным продуктом на протяжении более 70 лет» и что в следующем году он устроит выставку об этом.

Кабаков родился в 1933 году в Днепропетровске (тогда он был в Советском Союзе, а сегодня известен как Днепр на Украине). Кабаков рисовал и рисовал в Москве с 1950-х по 1980-е годы.

Его инсталляции, посвященные повседневной жизни в России и высмеивающие советский образ жизни, снискали ему международное признание.

Кабаков начал работать с пианисткой Эмилией в 1989 году, и они поженились в 1992 году, в том же году, когда они переехали в Нью-Йорк.

С тех пор неразлучные, они покрыли 13 500 квадратных метров (145 000 квадратных футов) Большого дворца в Париже в своем огромном здании. Чужой город в 2014.

Вместе они были удостоены французского звания командующего искусством и литературой и получили, среди прочего, награды Оскара Кокошки, Praemium Imperiale и Эль Греко за дело своей жизни.

Они также были названы почетными членами Венского университета искусств, Московской художественной академии, Сорбонны в Париже и Бернского университета в Швейцарии.