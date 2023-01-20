Смерть Android TV близка; Да здравствует Гугл ТВ

Google запустила Android TV в 2014 году, но платформе потребовалось несколько лет, чтобы действительно зарекомендовать себя как серьезный игрок. Теперь «Android TV» уходит, так как Google TV берет верх.

В течение почти десяти лет «Android TV» появлялся на телевизорах и потоковых устройствах таких брендов, как TCL, Sony, Hisense, Nvidia и многих других. По состоянию на 2020 г. Android TV занял седьмое место в десятке лучших Глобальные телевизионные бренды и появление вещей оттуда.

Но позже в том же году Google резко остановил рост платформы. Google TV в зачаточном состоянии На Chromecast с Google TV Ключ для потоковой передачи основан на той же базовой платформе, что и ОС Android TV, что привело к тому, что эти две возможности сосуществуют бок о бок. Google TV, ориентированный на рекомендации потребительский опыт, над которым полностью работает Google, и Android TV, опыт, который создавался годами и теперь имеет запутанное будущее. По сей день все еще легко спутать Android TV с Google TV, поскольку они продаются бок о бок во многих местах без какого-либо четкого объяснения, чем они отличаются.

Первоначально Google сказал, что этот переходный период Это продлится всего два года. Google TV начнет распространяться на производителей телевизоров в 2021 году, но только для того, чтобы с 2022 года он стал единственным потребительским опытом. Эта цель была достигнута, поскольку некоторые производители все еще используют Android TV, но с остальными активами произошел явный сдвиг.

Во-первых, почти все основные партнеры Google по Smart TV перешли на Google TV. Сони была первойС TCL присоединится позже в 2021 годуИ Хисенс в 2022 году. В Соединенных Штатах сдвиг был очень заметен, как и сейчас. Многие устройства Google TV Перечислен на веб-сайте Best Buy Устройства Android TV, который в основном состоит из старшего поколения на данный момент. И некоторые твердыни, такие как Филипсони тоже пошли на этот шаг.

То же самое медленно происходит и с другими форм-факторами.

В последние годы проекторы на базе Android TV стали относительно популярными. На выставке CES 2023 компания Leica представила свой первый проектор, поставляемый с Google TV.. Хотя все еще есть новые модели без Google TV, в том числе Mogo Pro 2 от XGIMI, переход, похоже, начинается и там.

Leica Cine 1 — первый проектор с Google TV

А благодаря потоковым приставкам и ключам мы также видим, что Google TV становится все более заметным. T-Mobile Телевизионный центр Поставляется с Google TV, Mecool также выпустила больше моделей Google TV. В вещательной палке KD3 И Коробка КМ7 Плюсзапущен только в этом месяце. Реалистичный яИ Скайворта также другие бренды.

Mecool KD3 был одним из первых потоковых устройств Google TV.

Это не означает, что интерфейс Android TV полностью мертв. Этот опыт будет и дальше распространяться через устройства, разработанные для операторов платного телевидения, а также в некоторых других регионах мира. С начала 2023 года было запущено множество устройств Android TV. АфрикаИ КитайИ Тайвань. Что объединяет эти три направления? Гугл ТВ Официально не доступен еще ни в одном из них.

На данный момент, однако, письмо в значительной степени на стене. «Android TV» уходит, и его место занимает Google TV.

Подробнее о Google TV:

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