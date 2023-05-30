«Смесь Хабиба и Джона Джонса, но только хуже»: фанаты в ярости от выступления UFC Prospect в России после появления спорного клипа с боями

Шрубдин Магомедов, многообещающий 29-летний боец ​​​​смешанных единоборств с непобежденным рекордом 11-0, недавно привлек внимание мира смешанных единоборств. Известный своим смертоносным стилем, который сочетает в себе удары с открытой ладонью, Магомедов Он произвел фурор своим потенциалом в спорте. Однако его путь в UFC не обошлось без споров.

Перед своим дебютом в UFC Магомедов Попал в заголовки из-за досадного инцидента, связанного с актом насилия. Появились сообщения о том, что он участвовал в ссоре с гражданским лицом в своем родном городе якобы из-за того, что не соглашался на публичные проявления привязанности. Это происшествие вызвало обеспокоенность МагомедовЕго темперамент и способность разрешать конфликты за пределами ринга.

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Несмотря на споры вокруг него, UFC решили рискнуть. Магомедов, предлагая ему контракт и предоставляя ему платформу для демонстрации своих навыков на мировой арене. К сожалению, Магомедов Он оказался в яме другого спора. В то время как его дебют в UFC находился на стадии планирования, боец ​​ММА решил ненадолго войти в мир борьбы. недавно, Магомедов Участвовал в чемпионате Юго-Восточной Азии ADCC.

Шарбуддин Магомедов показал неспортивное мастерство в грэпплинге

Оказавшись зацепившимся за пяточный крючок, Магомедов Он подчинился и тут же разразился жарким спором со своим противником. В момент разочарования он наносит удар ногой по противнику, демонстрируя отсутствие спортивного мастерства и самоконтроля.

Сообщество ММА, известное своими ярыми последователями, не удержалось от выражения своего разочарования и гнева по отношению к нему. Магомедовдействия. Вскоре платформы социальных сетей были заполнены шквалом реакций фанатов, осуждающих его поведение и подвергающих сомнению его характер. Вот некоторые реакции фанатов с Reddit.

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«Такой плохой ход, чтобы пнуть кого-то после того, как вы проиграете. Это также кажется хорошим способом заставить кого-то сорвать сабвуфер в следующий раз, если вы захотите встать и раскачиваться после щелчка».

«Черт, ты просто должен казнить парня и покончить с этим в этот момент».

«Прочисти кран. Отсоси, ублюдок».

«Я бы предпочел, чтобы вместо этого его колено было устранено пяточным крюком».

«Доказано, что это мразь. Я не знаю, почему Дана рискнула».

«Он смесь Хабиба и Дж’онна Джонса, но только худший из них обоих. Дана влюбилась».

«Он просто кажется ментальным троллем».

«Что за а*нт, лол. Я нисколько не удивлен».

«Если он попробует это на ком-то из первой пятерки, если доберется до этого, он заснет».

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Каковы ваши взгляды на этот последний спор? Он Дана Уайт На самом деле сделать ошибку, дав Магомедов Шанс в UFC? Расскажите нам, что вы думаете, в нижней части экрана.