СМИ: Россия запустила военный спутник связи

По сообщениям СМИ, Россия только что укрепила военный спутник связи.

Ракета «Союз», увенчанная космическим кораблем «Меридиан-М», стартовала сегодня (22 марта) с космодрома Плесецк на северо-западе России, поднявшись с платформы в 8:48 утра по восточному поясному времени (12:48 по Гринвичу). Об этом сообщает государственное информационное агентство РИА Новости. (Откроется в новой вкладке)который процитировал российских военных.

РИА Новости пишет (на русском языке, перевод предоставлен Google): «Спутники серии «Меридиан» обеспечивают связь кораблей ВМФ и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями». Устройства также расширяют возможности станций космической связи в северных районах Сибири и Дальнего Востока.

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Сегодняшний запуск стал вторым с тех пор для России. Вторжение в Украину 24 февраля . 18 марта а запуск корабля «Союз» С российского космодрома Байконур в Казахстане отправка космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова на Международную космическую станцию.

Через несколько часов трио вошло в орбитальную лабораторию в желто-синих летных комбинезонах, национальных цветах Украины. Это заставило некоторых людей предположить, что астронавты, возможно, выражали поддержку покоренной нации. Российские космические чиновники отвергнуть это объяснение Однако.

В этом месяце должен был состояться еще один взлет с Байконура; «Союз», которым управляет французская компания Arianespace, должен был запустить 36 интернет-спутников для лондонской компании OneWeb 4 марта.

Но Федеральное космическое агентство России, Роскосмос потребовал от OneWeb гарантировать, что его спутники не будут использоваться в военных целях, и чтобы Великобритания лишила себя OneWeb, которую она помогла выкупить от банкротства в 2020 году. Эти требования не были выполнены, и «Союз» был снят с платформы незадолго до взлета.

OneWeb уже нашел другой способ поднять свои спутники. В понедельник (21 марта) компания объявила об этом. Подписано соглашение о запуске со SpaceX .