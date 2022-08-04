science

СМИ: Россия запустила военный спутник связи

5 августа, 2022
Marfa Fedoroa

По сообщениям СМИ, Россия только что укрепила военный спутник связи.

Ракета «Союз», увенчанная космическим кораблем «Меридиан-М», стартовала сегодня (22 марта) с космодрома Плесецк на северо-западе России, поднявшись с платформы в 8:48 утра по восточному поясному времени (12:48 по Гринвичу). Об этом сообщает государственное информационное агентство РИА Новости. (Откроется в новой вкладке)который процитировал российских военных.

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