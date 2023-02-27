смотреть в прямом эфире | SpaceX запускает в космос американских, российских и арабских астронавтов

Автор India Today Science Desk: SpaceX во главе с Илоном Маском планирует в понедельник отправить четырех астронавтов на Международную космическую станцию. Четыре астронавта на борту космического корабля Crew Dragon отправятся в летную лабораторию для шестимесячной миссии.

Астронавты НАСА Стивен Боуэн и Уоррен «Вуди» Хобург, астронавт Эмиратов Султан Аль Неяди, российское космическое агентство «Роскосмос» и космонавт Андрей Ведев отправляются в летную лабораторию с шестимесячной миссией для проведения научных исследований.

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Это второй запуск российского космонавта в космос на борту космического корабля Маска, однако арабский космонавт впервые летит в космос с этой миссией.

Миссия Crew-6 стартует с четырьмя астронавтами со стартового комплекса 39A Кеннеди во Флориде. Экипаж из четырех человек проведет сутки на сближении с космической станцией в условиях невесомости.

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Во время своего шестимесячного пребывания астронавты примут участие в многочисленных экспериментах по физиологии человека и технологических разработок, предназначенных для развития космических путешествий в будущем. Эксперименты направлены на то, чтобы лучше понять возможности человеческого тела в космическом полете.