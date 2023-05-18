Смотрите в прямом эфире: Пентагон проводит пресс-конференцию, поскольку Россия продолжает ракетные удары по Украине

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер провел в четверг пресс-конференцию, поскольку российские ракетные удары по Украине продолжаются.

Мероприятие должно начаться в 14:00 по восточному времени. Смотрите в плеере выше.

По официальным данным, Россия выпустила 30 крылатых ракет по территории Украины рано утром в четверг в ходе последнего ночного налета сил ПВО Украины, сбив 29 из них.

Российская ракета попала в промышленное здание в южной части Одессы, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения, сообщил официальный представитель областного военного управления Сергей Братчук.

На фоне недавних интенсивных российских авиаударов Китай заявил, что его специальный представитель встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели во время переговоров с главным дипломатом Украины в Киеве.

Мирное предложение Пекина пока не дало видимого прогресса в войне. Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил в четверг, что противоборствующие стороны должны «накопить взаимное доверие», чтобы добиться прогресса.

По данным офиса президента Украины, украинские официальные лица в ходе переговоров пытались заручиться поддержкой Китая собственного мирного плана Киева. Предложение Зеленского включает восстановление территориальной целостности его страны, вывод российских войск и возложение юридической ответственности на президента России Владимира Путина за вторжение в феврале 2022 года.

Ожидалось, что лидеры семи крупнейших промышленно развитых стран, собравшиеся в четверг в Японии, осудят войну России и пообещают продолжать помогать Украине в борьбе с Москвой. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джека Салливана, они должны были провести «обсуждения на поле боя» в Украине.