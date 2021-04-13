Смотрите, как Матови роет свою политическую могилу с Project Sputnik Vanity

Как терять друзей и отчуждать людей

Тем временем дома Матови был застрелен. Президент Сусанна Капутова осудила его одностороннюю поездку в Будапешт вместе с его резкими замечаниями. Министр обороны Ярослав Наде из правящей партии Матовича OLaNO и спикер парламента Борис Колар также выразили недовольство нападками министра финансов на ученых.

Выдающиеся представители словацкого научного сообщества также изо всех сил пытались защитить своих коллег и потребовали официальных извинений перед Матови за его словесные нападения на регулирующий орган. Александра Бразенова, эпидемиолог: «Это позор, что правительственный министр и новый бывший премьер-министр нападают на правительственное учреждение и экспертов, открыто клянутся ими и обвиняют их в различных действиях, которые являются его заговором». Расскажи Денник Н.

Премьер-министр Эдвард Хегер, оказавшийся в странном положении на посту премьер-министра, хотя он все еще подчиняется Матовичу в их политическом движении, попытался успокоиться от резких заявлений министра финансов. требовать В минувшие выходные по телевидению было сказано, что Матови не намеревался называть ученых «дураками» и «врагами спутника V», скорее, его замечания были адресованы партнерам по коалиции.

Партнерам OLaNO еще предстоит говорить о другом кризисе – подход Хегера, ориентированный на достижение консенсуса, кажется им более подходящим, – но способность премьер-министра держать Матови под контролем может иметь решающее значение для сохранения единства нового правительства. Политический эксперт Юрай Марусяк недавно заявил BIRN: «Корни конфликта внутри коалиции, то есть политический стиль Матовича, остаются».

Казарский отмечает, что Матови – популист, который апеллирует к эмоциям людей и демонстрирует образ «настоящего» человека, но он переступает многие черты «не шутка» и по-прежнему «действует так, как если бы он был премьер-министром».

«Возможно, потому, что он любит только скандальных людей. Вопрос в том, как долго? [his coalition partners] Готов принять? Его эксцентричность может стать испытанием для их терпения », – говорит он.

Казарский добавляет, что правящие партии хотят сохранить свой союз вместе любой ценой, даже если неясные политические отношения и нерешенный вопрос о руководстве между Матови и Хегером подорвут доверие к правительству. Эксперт говорит: «Еще свежи воспоминания о крахе правоцентристской коалиции в 2011 году и его последствиях».