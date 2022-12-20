Смотрите, как 2 астронавта НАСА выходят в открытый космос рано утром в среду

Два астронавта НАСА проведут выход в открытый космос рано утром в среду (21 декабря), чтобы установить новые солнечные батареи на Международной космической станции (МКС), и вы можете наблюдать за этим в прямом эфире.

Джош Касада и Фрэнк Рубио должны покинуть орбитальную лабораторию в 7:45 утра по восточному поясному времени (12:45 по Гринвичу) в среду в Выход в открытый космос Ожидается, что оно продлится около семи часов. Вы можете увидеть это событие в прямом эфире здесь, на Space.com, любезно предоставленном НАСА, или напрямую через агентство (Откроется в новой вкладке)начиная с 6:30 утра по восточному поясному времени (11:30 по Гринвичу).

Кассада и Рубио установят новую развернутую солнечную батарею МКС (iROSA), четвертую из шести таких конструкций, прикрепленных к внешней части орбитальной лаборатории. iROSA дополнит существующую систему солнечных батарей станции; Представители НАСА заявили, что, когда все шесть заработают, энергоснабжение орбитальной лаборатории увеличится на 20-30%.

Связанный: Самый запоминающийся выход в открытый космос в фотографиях

Астронавт НАСА Николь Манн и японцы Коичи Ваката Касада и Рубио будут помогать в среду из орбитальной лаборатории.

Представители НАСА написали в пресс-релизе, что Манн и Ваката «будут на рабочей станции робототехники, чтобы пилотировать Canadarm2 и помогать дуэту, выходящему в открытый космос, во время деликатной миссии по установке». Обновление во вторник (Откроется в новой вкладке) (20 декабря).

Утренний выход в открытый космос в среду был первоначально запланирован на понедельник (19 декабря). Но НАСА отложило это на два дня, потому что агентство хотело использовать камеры на конце 57,7-футового (17,6-метрового) робота Canadarm2 для изучения протекающей российской капсулы «Союз», прикрепленной к Международной космической станции.

Это Союз, более известный как МС-22, Пострадал от утечки охлаждающей жидкости 14 декабря два российских космонавта готовились к выходу в открытый космос (который в итоге был отменен).

Во время инспекции корабля «Союз» в воскресенье (18 декабря) камеры Canadarm2 Заметил маленькую дырочку рядом с предполагаемым местом утечки. Российские космические чиновники изучают кратер, пытаясь определить летную годность космического корабля «Союз», который должен вернуть Рубио и двух космонавтов на Землю в марте. Если МС-22 не сможет безопасно летать, Россия запустит еще один «Союз» на Международную космическую станцию, чтобы доставить трио домой.