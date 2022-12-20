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Смотрите, как 2 астронавта НАСА выходят в открытый космос рано утром в среду

20 декабря, 2022
Marfa Fedoroa

Два астронавта НАСА проведут выход в открытый космос рано утром в среду (21 декабря), чтобы установить новые солнечные батареи на Международной космической станции (МКС), и вы можете наблюдать за этим в прямом эфире.

Джош Касада и Фрэнк Рубио должны покинуть орбитальную лабораторию в 7:45 утра по восточному поясному времени (12:45 по Гринвичу) в среду в Выход в открытый космос Ожидается, что оно продлится около семи часов. Вы можете увидеть это событие в прямом эфире здесь, на Space.com, любезно предоставленном НАСА, или напрямую через агентство (Откроется в новой вкладке)начиная с 6:30 утра по восточному поясному времени (11:30 по Гринвичу).

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