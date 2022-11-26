Смотрите комедию ужасов «Страшная невеста»

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О, то, что мы сделали бы ради любви. Люди готовы на радикальные перемены в своей жизни, чтобы быть с тем, кто покорил их сердца. Они даже отправятся в огромные приключения, которые казались бы им совершенно неуместными на любом предыдущем этапе их жизни. В комедии ужасов режиссера Даниэля Гринкена 2020 страшная невеста , у главного героя-американца в жизни нет никого особенного, но он так отчаянно нуждается в любви, что направляется в Россию в надежде найти там любовь всей своей жизни. Вы также можете описать, что он делает, отправляясь в Россию в надежде познакомиться со случайной русской девушкой, но мы взглянем на эту девушку более романтично.

Иногда все идет ужасно неправильно, когда люди делают огромные шаги к любви, и это все. страшная невеста. Именно поэтому фильм носит такое название и классифицируется как комедия ужасов. Случайная русская девушка, с которой наш герой пересекается в этом фильме, — это не та женщина, с которой он когда-либо хотел бы встретиться ни в России, ни в США, ни в любой другой стране. Этому бедняге пришлось платить за билеты на самолет и терпеть международные поездки только для того, чтобы попасть в сущий кошмар.

Режиссер Данил Гринкин, он же Дэн Грин. страшная невеста По сценарию начинающего писателя Анатоля Ардена. Ардин также написал синопсис фильма. Страница IMDbкоторый точно говорит вам, чего ожидать от фильма до момента, когда начинается ужас:

Недавно разведенный молодой американский сотрудник Энтони вел одинокий образ жизни. Его старый друг Мэтт несколько дней не отвечал на звонки и, похоже, куда-то ушел, не предупредив никого из своих друзей. Однажды из квартиры Мэтта доносятся голоса, и Энтони идет проверить, что там произошло. Внезапно он наткнулся на незнакомую красивую девушку и упал в изумлении и ударился головой. Как оказалось, девушка Наташа была подругой Мэтта. Мэтт услышал звук и бросился внутрь. Он и Наташа переезжают Энтони в его квартиру. На следующий день Мэтт и Наташа сообщают Энтони, что только что вернулись из России, и советуют ему отправиться туда, где он сможет найти красивую невесту. Наташа уверяет Энтони, что Россия — очень безопасное место и что там происходит много всего интересного. После некоторого колебания Энтони уехал в Россию. Поселившись в гостинице, отдохнув, вечером он идет в бар, где знакомится с одинокой блондинкой, танцовщицей, симпатичной девушкой по имени Нина. Посетитель бара предупреждает Энтони, что Нина была ведьмой, и ее нельзя было целовать. Энтони не воспринял это всерьез. Пара весело провела время в ресторане, и Нина пригласила Энтони к себе домой. Хорошо пьяный, Энтони согласился.

В фильме снимались Вет Рэй, Евгения Яросникова, Эндрю Крейг, Арнелла Зубкова, Диана Белова, Роман Данильчев, Светлана Егорова и Флора Исхакова.

Грин ранее снял документальный фильм непрерывныйО дружбе, которая сложилась между парами соперничающих фигуристов из России и Америки. Одной из фигуристок была Наталья Забякова, на которой он тоже некоторое время был женат.

страшная невеста Это была русская постановка, представленная на английском языке, что, вероятно, объясняет, почему звук был немного странным, и его дублировали для всех. Это не тот фильм, который, скорее всего, присоединится к иже Зловещие мертвецы 2, Шон Кто мертвыхИ Американский оборотень в Лондоне в списках лучших комедий ужасов, но вам может понравиться.

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