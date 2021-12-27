Смотрите: Почему Российский павильон на Expo 2020 Dubai — это визуальное удовольствие

Разработанный Tchoban SPEECH и Steady Threads Around the World стремится закодировать «бесконечный процесс познания, быстро увеличивающуюся скорость прогресса и неудержимое движение вперед». Однако основным автором и оформлением шоу является Simpateka Entertainment Group.

Один из самых ярких дизайнов снаружи, когда вы гуляете по Expo 2020 Dubai, Русский павильон также является одним из самых популярных. Линии всегда длинные, и это неудивительно — они выглядят сексуально с разноцветными спиралями, закрученными вокруг огромного купола.

Когда вы входите в большой зал, вас встречает развлекательное эхо. Детям это так нравится, что они визжат от радости, а их восхитительный смех слышен в холле павильона.

Штамп в паспорте делается слева, но вы должны войти справа и осмотреть различные достижения, которых Россия добилась за эти годы. Различные модели российских павильонов экспонируются на выставках на протяжении многих лет на одном из островов.

В отдельной комнате справа вы познакомитесь с фактами о России и ее достижениях с помощью потрясающих экранов и моделей зданий и городов. Справа — экран, на котором показаны российские ученые и их достижения.

Когда вы заходите в сувенирный магазин, демонстрируются изделия русских мастеров, от чайных чашек до брелков. Здесь есть замысловатый рисунок и замысловатое искусство, а дизайн, хотя и кажется универсальным, определенно имеет уникальный оттенок.

Лифт доставит вас в главную комнату наверху, которая также имеет круглую форму и рассказывает о человеческом мозге и о том, как мы воспринимаем окружающий мир. Судя по озвучке, разные «мозги» помогают нам понимать и осмысливать мир.

В центре комнаты стоит большая копия человеческого мозга с позвоночником. Вы можете узнать, как работает мозг, а детям понравится светодиодный пол, который имитирует нейроны разных цветов.

«Есть разные стороны нашего когнитивного мозга, разные умы», — говорит пояснительный экран на стенах круглой комнаты. «Без них человечество не смогло бы достичь всех прекрасных вещей, которые ему были даны. Мы по праву можем рассматривать их как дары нашему мозгу».

Эмоциональный, образовательный и социальный ум входит в число «пяти умов». Павильон также показывает, как мир видят глазами разных животных, таких как змеи, лошади и хамелеоны.

Другой экран информирует посетителей о «десятках» разделителей. Вы можете выбрать разных знаменитостей со всего мира и посмотреть, как они относятся друг к другу. Вы можете проверить, как Рианна и Акира Куросава связаны по степени разделения, используя живую интерактивную карту!

Павильон отмечает различные вклады России в области музыки, литературы, медицины, научных открытий и то, что в настоящее время Россия является центром многих достижений.

Наверху есть интерактивная русская энциклопедия, которая познакомит вас со всеми этими достижениями. Знаете ли вы, что ресторан Владимира Мухина «Белый кролик» входит в 100 лучших ресторанов мира?

Также в ближайшие несколько месяцев в декабре в Павильоне России состоится несколько мероприятий. Например, вы можете стать участником масштабного фестиваля русской культуры, который пройдет с 6 по 13 января. Кроме того, в феврале в Павильоне России на Expo 2020 Dubai пройдут показы фильмов из России.