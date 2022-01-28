Смотрите: премьер-министр России Владимир Путин ездил на Renault F1 на Full Tilt еще в 2006 году.

На Гран-при России премьер-министр страны Владимир Путин всегда приезжал в Сочи на большинство мероприятий Формулы-1, которые проводились за последнее десятилетие. И совершенно очевидно, что у российского лидера плохая гоночная позиция, что было очень заметно после гонки Ф1 в 2015 году.

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Льюис Хэмилтон облил Путина шампанским, празднуя свою победу в гонке на подиуме. Однако интересно, что хотя многие ожидаемые последствия действий британцев были, Путин бодро воспринял это и ушел с улыбкой на лице.

Конечно удивительно! Но это еще не все! Это только подтверждает теорию о том, что Путин, вероятно, любит Ф1 больше, чем любую другую автомобильную серию в мире.

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Путин водит болид Формулы-1.

Еще в 2014 году, после подписания контракта с «Формулой-1» на проведение гонок на Сочи Автодроме, Путин смог покататься на настоящей машине «Формулы-1».

Ассошиэйтед Пресс опубликовало предварительные кадры допроса Путина перед тем, как он едет на Renault F1 по пустой полосе дороги. Это произошло в воскресенье днем ​​на окраине своего родного города Санкт-Петербурга и глава российского правительства за рулем Renault Challenger 2006 года выпуска.

По имеющимся данным, Путину удалось зафиксировать максимальную скорость более 250 км/ч, что не особо удивляло; У него также был опыт пилотирования истребителя.

Смотреть историю: От Льюиса Хэмилтона до Миз: когда я пересек Формулу-1 и WWE

Льюис Хэмилтон обещает Путину

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Гамильтон пережил бы ночь ужаса после победы на чемпионате мира 2015 года в России, задаваясь вопросом, как себя чувствует Путин после того, как его облили шампанским. Значит, прояснить отношения между ним и семикратным чемпионом мира Путиным российский премьер пообещал спустя три года на Гран-при России 2018 года.

Хэмилтон только что выиграл гонку и вошел в радиатор, и Путин смог присоединиться к ним. переводчик Путина Он сказал«Я дарил тебе что-то каждый год. Год за годом…Прежде чем Гамильтон прерывает его.

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Тогда англичане ответили:В этом году я не собираюсь брызгать на тебя шампанским. В прошлом году это был не я. Это был кто-то другой!Что ж, Гамильтон сдержал свое обещание, он не только пожал руку Путину на трибуне, но и подождал, пока он уйдет, прежде чем начался душ.

Погрузитесь глубже