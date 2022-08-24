Смотрите: российская промоушен выводит звезд на новый уровень с противостоянием небоскребов

Россия практикует боевые искусства немного по-другому.

Смешанные боевые искусства (ММА) не знают границ, когда дело доходит до глупостей. Будь то борьба в канаве, посреди великолепного горного пейзажа, над грузовыми контейнерами над водой, в песке, со средневековыми щитами, пять против пяти… Сейчас почти все сделано. К счастью, мы не видели драк на крышах высотных зданий. Однако благодаря российскому продвижению RCC схватки произошли на самых больших высотах.

Видео, встроенное выше, показывает двух легковесов, Ясуби Иномото (23-13) и Бориса Медведева (14-2). Эти двое отправятся в бой на RCC 12 в эти выходные (пятница, 26 августа 2022 г.) в Екатеринбурге, Свердловская область, Россия, наряду с восемью другими боями ММА и тремя поединками по кикбоксингу.

Хотя сама идея включения таких отдельных элементов расплывчата, по карте RCC разбросано приличное значение имени. Основные моменты группы можно увидеть в заголовке вечера, когда бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко сразится с Александром Илыком.

В со-главном бою полутяжеловес Иван Штырков снова сразится с Насреддином Насреддиновым. Поклонники Ultimate Fighting Championship (UFC) так хорошо помнят Штыркова за чашкой кофе с промо, что подписались на отказ от его дебюта против Девина Кларка только в апреле 2019 года из-за болезни. Затем Урал Халк не прошел тестирование USADA на болденон и его метаболит 5β-андрост-1-ен-17β-ол-3-он, в результате чего его контракт был отстранен на два года и расторгнут.

Также на карте бывший средний вес UFC Антонио Арройо (10-5), который прошел в промоушен через Contender Series за Дану Уайта, прежде чем встретиться с Хоакином Бакли 0-3 в сентябре 2021 года (самый важный момент часа). С тех пор Арройо восстановился после тройного удушающего приема в первом раунде против Джонсона Базилара в начале этого месяца (6 августа 2022 г.).