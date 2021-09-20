Смотрите: российский пианист Андрей Гугнин исполняет песню Алексея Щура «Воспоминания детства»

Международный музыкальный фестиваль InClassica – крупнейший и самый амбициозный музыкальный фестиваль на Ближнем Востоке, который приглашает 37 всемирно известных солистов, 7 известных оркестров и 12 дирижеров в Дубаи на 30-дневный праздник прекрасной музыки, выступлений мирового уровня и международных концертов. сотрудничество.

InClassica рада представить величайшие имена современной классической музыки с участием артистов из Европы, Ближнего Востока, Азии и Америки в беспрецедентной программе фантастических концертов.

Это место, где сегодня встречаются одни из величайших музыкальных умов мира, где проходят невероятные концерты и налаживаются партнерские отношения на всю жизнь. Это место, где публика может открывать для себя новые и исторические произведения, где воплощаются творческие устремления и разрешается блуждать мысли.

Для этого особенного концерта, а также «Жар-птица» певца Игоря Стравинского, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz под управлением дирижера Майкла Фрэнсиса исполнит «Воспоминания детства» современного композитора Алексея Шура. Эта ретроспективная, ностальгическая и временами грустная работа Composer-in-Residence InClassica – культовый и вызывающий воспоминания фортепианный концерт, состоящий из девяти очаровательных частей.

Солист этого концерта – известный российский пианист Андрей Гугнин, пианист, завоевавший престижный международный конкурс пианистов в Сиднее в 2016 году, золотую медаль и приз зрительских симпатий на XCI International Piano Competition XCI Gina Bashawar в 2014 году и 2-ю премию на Beethoven International Piano в 2013 году. Конкурс в Вене. Помимо нескольких популярных версий на компакт-дисках, его запись Концерта № 2 Шостаковича для фортепиано с оркестром с Московским камерным оркестром была показана в «Мосте шпионов» Стивена Спилберга, получившего премию «Оскар».

Смотрите выступление в этой статье в понедельник, 20 сентября, в 18:00 по центральноевропейскому времени.