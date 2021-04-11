Смотрите: российский телеведущий сходит с ума, когда Бадди Бохейм натыкается на еще три показателя

Время для броска почти истекло. Бадди Бохейм играл в баскетбол рядом с логотипом «Мартовское безумие» Halfcourt.

И, конечно же, мяч покачивался через сетку. Это была ночь для Боххейма и баскетбольной команды Сиракуз.

Богема набрал 30 очков, забив 7 из 10 из-за дуги, а Оранж легко обыграл Сан-Диего, 78-62, в пятницу вечером в первом раунде чемпионата NCAA.

Почти как в случае с Бохеймом, звонок прозвучал по российскому телевидению, который он опубликовал в Twitter Тимоти Бёрком. Зап, постарайся не улыбаться, когда слышишь это.

Звонок Джима Нэнца на CBS тоже был неплохой, но не так хорош, как российская телекомпания.

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