Смотрите: японский космический турист доставляет UberEats в космос

Японский космический турист Юсаку Маэдзава Совершите уникальный подвиг доставки еды из космоса. Еда была доставлена ​​11 декабря в 9:40 по восточноевропейскому времени после того, как она проехала 248 миль за 8 часов 34 минуты.

На видео, опубликованном UberEats, можно увидеть, как миллиардер открывает одну из дверей космического корабля. Пакет UberEats просто продолжает плавать перед ним. С улыбкой он сказал космонавту «Привет, UberEats» и доставил посылку. Появляется сияющий космонавт с поднятыми вверх большими пальцами, и Маэдзава отвечает ему взаимностью.

Смотрите видео здесь:

Компания также поделилась изображением коробки с едой и написала в Twitter: «Мы буквально вышли из этого мира. Приносим новый смысл идти куда угодно и что угодно получить».

Интернет-пользователи откликнулись на этот пост неоднозначно. В то время как одни пользователи хвалили сигнал, другие жаловались на их обслуживание на земле. «Вау, это уже слишком, поздравляем Uber Eats!» сказал пользователь.

Вау, это уже слишком, поздравляем Uber Eats! — Приложение Fix1 (@ Fix1A) 14 декабря 2021 г.

Другой пользователь сказал: «Вам следует сначала побеспокоиться о доставке еды и пассажиров на Землю, а затем начать работать в космосе, вам лучше заниматься своими делами на Марсе».

Вам нужно беспокоиться о доставке еды и пассажиров на Землю — сначала, а затем вы начинаете работать в космосе, вам лучше заниматься своими делами на Марсе. — RideShareCowBoy (@ grady16205460) 14 декабря 2021 г.

В этом мире, если вам вернут деньги, или вы также потратите время на их получение? 🚀🛰🪐 — Мигель Анхель (@MeguelAngelObvi) 14 декабря 2021 г.

Думаю, моей ошибкой было разместить заказ в опасном месте pic.twitter.com/KOH3CVIqNt — Марьяна (@belle_chikita) 14 декабря 2021 г.

И как отход от стандартной космической еды, готовые к употреблению консервированные японские блюда порадуют вкусовые рецепторы космонавтов. Юсаку Маэдзава угостил космонавтов блюдами, включая вареную скумбрию в мисо, говядину в сладком соусе и многое другое. [and cosmonauts] к восхитительной трапезе, которая была долгожданным отходом от стандартной космической еды », — говорится в заявлении Uber Eats.

46-летний Маэдзава и его продюсер, 36-летний Юдзу Хирано, попали в заголовки газет как первые туристы, которые захотели посетить космическую станцию ​​с 2009 года. Дуэт вылетел на Международную космическую станцию ​​8 декабря на российском космическом корабле «Союз». С российским космонавтом Александром Мисоркиным. В экспедиции 66 членов экипажа.

Японский модный магнат Маэдзава перед поездкой составил список из 100 дел. «Я с нетерпением жду возможности заняться спортом на космической станции — бадминтоном, настольным теннисом, гольфом», — сказал он Associated Press. «Чего я действительно не жду, так это туалетных принадлежностей». Это было тоже Проведите, чтобы заплатить целое состояние Чтобы отправиться на Международную космическую станцию.

Ранее, в 2001-2009 годах, еще семь туристов были отправлены на космическую станцию ​​компанией Space Adventures. Та же компания из Вирджинии организовала поездку на Маэдзава.