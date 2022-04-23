Когда Тоня Самсонова начала работать в российской технологической компании «Яндекс» в 2019 году, она была компанией, которая разделяла ее видение использования инноваций для решения повседневных задач.

Но после вторжения России в Украину Самсонова была потрясена, увидев, что корреспондент компании применяет кремлевскую цензуру и не показывает никакой информации о кровавом конфликте.

«Как компания, я чувствовала, что мы несем за это ответственность. Мы не жертвы, мы актеры», — сказала Самсонова The Moscow Times. В прошлом месяце он ушел с поста главы службы вопросов и ответов «Яндекса».

Яндекс, жемчужина российского технологического видения на протяжении более двух десятилетий, известный как «Google России», все чаще вынужден балансировать свое видение инновационного, ориентированного на международный мир будущего с требованиями более репрессивного российского правительства.

Нападение России на Украину сделало этот баланс невозможным.

С начала войны зарегистрированная в Нью-Йорке компания разрешила «Яндекс.Новям» отправлять пользователям статьи в государственных СМИ, которые скрывают независимые новости от результатов поиска и повторно сообщают Кремлю о «спецоперации» по «освобождению» Донбасс. В остальном Яндекс соответствует требованиям Удалить подкасты BBC Из своих стриминговых сервисов.

Каждый шаг вызывал общественное возмущение, антивоенные русские обвиняли компанию в том, что она не является официальным инструментом цензуры.