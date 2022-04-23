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Смута вокруг Google в России на фоне санкций, войны и цензуры

24 апреля, 2022
Vsevolod Egorov

Когда Тоня Самсонова начала работать в российской технологической компании «Яндекс» в 2019 году, она была компанией, которая разделяла ее видение использования инноваций для решения повседневных задач.

Но после вторжения России в Украину Самсонова была потрясена, увидев, что корреспондент компании применяет кремлевскую цензуру и не показывает никакой информации о кровавом конфликте.

«Как компания, я чувствовала, что мы несем за это ответственность. Мы не жертвы, мы актеры», — сказала Самсонова The Moscow Times. В прошлом месяце он ушел с поста главы службы вопросов и ответов «Яндекса».

Яндекс, жемчужина российского технологического видения на протяжении более двух десятилетий, известный как «Google России», все чаще вынужден балансировать свое видение инновационного, ориентированного на международный мир будущего с требованиями более репрессивного российского правительства.

Нападение России на Украину сделало этот баланс невозможным.

С начала войны зарегистрированная в Нью-Йорке компания разрешила «Яндекс.Новям» отправлять пользователям статьи в государственных СМИ, которые скрывают независимые новости от результатов поиска и повторно сообщают Кремлю о «спецоперации» по «освобождению» Донбасс. В остальном Яндекс соответствует требованиям Удалить подкасты BBC Из своих стриминговых сервисов.

Каждый шаг вызывал общественное возмущение, антивоенные русские обвиняли компанию в том, что она не является официальным инструментом цензуры.

Тоня Самсонова.
Александр Ломисов

«Кремль контролируется Яндексом, потому что они контролируют российскую экономику. Как российская компания, вы должны следовать российскому законодательству. Мы должны были следовать этим правилам», — сказал бывший сотрудник Яндекса, который потребовал анонимности, чтобы говорить свободно.

Из-за ряда громких отставок и экономических потрясений ближайшее будущее Яндекса остается неопределенным.

Дикран Гудавердян, заместитель генерального директора голландской холдинговой компании «Яндекс», подал в отставку в прошлом месяце после одобрения ЕС и генерального директора «Яндекса». Елена Пунина спустилась вниз Через несколько недель она вышла из строя. Говорят, что и Гудавардян, и Пунина покинули Россию.

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Яндекс Объявлено В четверг он заявил, что отзывает свои инвестиции и отменяет свои финансовые прогнозы на этот год.

Акции компании были заморожены на Нью-Йоркской фондовой бирже в результате западных санкций, а ценные бумаги стремились погасить ценными бумагами 1,25 млрд долларов. Яндекс заявил в четверг, что у него нет денег для погашения, и он ведет переговоры о реструктуризации кредита.

Фотобанк Moscow-Live / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Фотобанк Moscow-Live / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Эстер Тайсон, инвестор и филантроп, которая была одним из двух членов совета директоров Яндекса, ушедших в отставку в прошлом месяце, сказала:

«Можно ли вылечить вышеуказанный рак, не убивая пациента? Как гражданин США и партнер Яндекса я не ожидаю никакой финансовой отдачи», — заявил Тайсон The Moscow Times.

Особым предметом критики в последние недели стало накопление новостей Яндекса, которые в значительной степени опирались на новостные сообщения российских государственных СМИ.

«Не забывайте, что главный пропагандист войны — не телевидение, а легенда российского айтишника. Яндекс», — написал на прошлой неделе кремлевский комментатор Алексей Навальный.

В марте Яндекс объявил, что ищет покупателя на Яндекс Новости и корпоративные источники Рассказал The Moscow Times Во вторник владелец «Яндекса» Аркадий Волос попытался продать собственность, а также сайт блогов «Яндекс Дзен» российской интернет-компании «ВКонтакте», но Кремль заблокировал его. Яндекс отрицает причастность правительства к сделке.

Успокоить российское правительство и нанять либерального работника уже давно было проблемой для Яндекса при реализации планов за границей.

«Мы всегда искали способы дистанцироваться от правительства. Мы будем работать с ними над такими проектами, как образовательные программы для кодеров или экологические инициативы, но каким бы ни был «патриотизм», мы скажем «нет», — сказал бывший сотрудник, который ушел из компании в прошлом году и чье имя неизвестно.Потребовал говорить свободно.

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Александр Авилов / Московское агентство новостей
Александр Авилов / Московское агентство новостей

«Если тебе говорят что-то делать, ты думаешь, как бы этого не делать. В какой-то степени это работает», — говорит Самсонова.

Российское правительство настаивает на усилении контроля над Яндексом остроконечный В 2019 году, когда компания уступила два места в совете директоров назначенным государством директорам, она согласилась предоставить государству «золотую акцию» и создать специальный фонд с правом блокировать транзакции.

Однако после вторжения сохранение молодых, либеральных сотрудников Яндекса станет самой насущной задачей компании.

Некоторые сотрудники, такие как Самсонова, уходят совсем, и может быть больше увольнений, особенно для нуждающихся инженеров и разработчиков.

Многие из зарплаты Яндекса в размере около 18 000 бежали в Армению и Израиль после вторжения. Яндекс Говорят, подошли Об израильском правительстве, переводящем 800 сотрудников Находясь в поиске Офис в столице Армении, Ереване.

Но хотя этика компании может измениться из-за иммиграции сотрудников, увольнений и давления со стороны правительства, ее деятельность в России вряд ли куда-то пойдет.

По словам бывшего члена совета директоров Тайсона, «Яндекс» по-прежнему может быть движущей силой российской экономики. «Пока они придерживаются объектов, а не идей».

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