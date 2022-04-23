Смута вокруг Google в России на фоне санкций, войны и цензуры

Когда Тоня Самсонова начала работать в российской технологической компании «Яндекс» в 2019 году, она была компанией, которая разделяла ее видение использования инноваций для решения повседневных задач.
Но после вторжения России в Украину Самсонова была потрясена, увидев, что корреспондент компании применяет кремлевскую цензуру и не показывает никакой информации о кровавом конфликте.
«Как компания, я чувствовала, что мы несем за это ответственность. Мы не жертвы, мы актеры», — сказала Самсонова The Moscow Times. В прошлом месяце он ушел с поста главы службы вопросов и ответов «Яндекса».
Яндекс, жемчужина российского технологического видения на протяжении более двух десятилетий, известный как «Google России», все чаще вынужден балансировать свое видение инновационного, ориентированного на международный мир будущего с требованиями более репрессивного российского правительства.
Нападение России на Украину сделало этот баланс невозможным.
С начала войны зарегистрированная в Нью-Йорке компания разрешила «Яндекс.Новям» отправлять пользователям статьи в государственных СМИ, которые скрывают независимые новости от результатов поиска и повторно сообщают Кремлю о «спецоперации» по «освобождению» Донбасс. В остальном Яндекс соответствует требованиям Удалить подкасты BBC Из своих стриминговых сервисов.
Каждый шаг вызывал общественное возмущение, антивоенные русские обвиняли компанию в том, что она не является официальным инструментом цензуры.
«Кремль контролируется Яндексом, потому что они контролируют российскую экономику. Как российская компания, вы должны следовать российскому законодательству. Мы должны были следовать этим правилам», — сказал бывший сотрудник Яндекса, который потребовал анонимности, чтобы говорить свободно.
Из-за ряда громких отставок и экономических потрясений ближайшее будущее Яндекса остается неопределенным.
Дикран Гудавердян, заместитель генерального директора голландской холдинговой компании «Яндекс», подал в отставку в прошлом месяце после одобрения ЕС и генерального директора «Яндекса». Елена Пунина спустилась вниз Через несколько недель она вышла из строя. Говорят, что и Гудавардян, и Пунина покинули Россию.
Яндекс Объявлено В четверг он заявил, что отзывает свои инвестиции и отменяет свои финансовые прогнозы на этот год.
Акции компании были заморожены на Нью-Йоркской фондовой бирже в результате западных санкций, а ценные бумаги стремились погасить ценными бумагами 1,25 млрд долларов. Яндекс заявил в четверг, что у него нет денег для погашения, и он ведет переговоры о реструктуризации кредита.
Эстер Тайсон, инвестор и филантроп, которая была одним из двух членов совета директоров Яндекса, ушедших в отставку в прошлом месяце, сказала:
«Можно ли вылечить вышеуказанный рак, не убивая пациента? Как гражданин США и партнер Яндекса я не ожидаю никакой финансовой отдачи», — заявил Тайсон The Moscow Times.
Особым предметом критики в последние недели стало накопление новостей Яндекса, которые в значительной степени опирались на новостные сообщения российских государственных СМИ.
«Не забывайте, что главный пропагандист войны — не телевидение, а легенда российского айтишника. Яндекс», — написал на прошлой неделе кремлевский комментатор Алексей Навальный.
В марте Яндекс объявил, что ищет покупателя на Яндекс Новости и корпоративные источники Рассказал The Moscow Times Во вторник владелец «Яндекса» Аркадий Волос попытался продать собственность, а также сайт блогов «Яндекс Дзен» российской интернет-компании «ВКонтакте», но Кремль заблокировал его. Яндекс отрицает причастность правительства к сделке.
Успокоить российское правительство и нанять либерального работника уже давно было проблемой для Яндекса при реализации планов за границей.
«Мы всегда искали способы дистанцироваться от правительства. Мы будем работать с ними над такими проектами, как образовательные программы для кодеров или экологические инициативы, но каким бы ни был «патриотизм», мы скажем «нет», — сказал бывший сотрудник, который ушел из компании в прошлом году и чье имя неизвестно.Потребовал говорить свободно.
«Если тебе говорят что-то делать, ты думаешь, как бы этого не делать. В какой-то степени это работает», — говорит Самсонова.
Российское правительство настаивает на усилении контроля над Яндексом остроконечный В 2019 году, когда компания уступила два места в совете директоров назначенным государством директорам, она согласилась предоставить государству «золотую акцию» и создать специальный фонд с правом блокировать транзакции.
Однако после вторжения сохранение молодых, либеральных сотрудников Яндекса станет самой насущной задачей компании.
Некоторые сотрудники, такие как Самсонова, уходят совсем, и может быть больше увольнений, особенно для нуждающихся инженеров и разработчиков.
Многие из зарплаты Яндекса в размере около 18 000 бежали в Армению и Израиль после вторжения. Яндекс Говорят, подошли Об израильском правительстве, переводящем 800 сотрудников Находясь в поиске Офис в столице Армении, Ереване.
Но хотя этика компании может измениться из-за иммиграции сотрудников, увольнений и давления со стороны правительства, ее деятельность в России вряд ли куда-то пойдет.
По словам бывшего члена совета директоров Тайсона, «Яндекс» по-прежнему может быть движущей силой российской экономики. «Пока они придерживаются объектов, а не идей».
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