Снабжение ВМФ России осуществлялось из Германии через латвийскую компанию/статья

По его словам, до вторжения России в Украину, когда санкции Европейского Союза препятствовали поставкам технологий для ВМФ России, российские военные корабли поставлялись частями дизельных двигателей для кораблей немецкой конструкции в течение нескольких лет через рижскую компанию.

Поскольку Россия незаконно оккупировала Крым в 2014 году, ей не разрешили поставлять технологию ВМФ России из-за санкций ЕС. Однако не далее как в прошлом году дизельные двигатели, созданные по немецкой технологии, нашли место на боевых кораблях «Грайворон». Их использовали весной этого года для бомбардировок Одессы. Выяснилось, что двигатели для этих кораблей производила китайская компания «Хэнань» на основании ранее купленной лицензии. Информация в базе данных грузоперевозок по России «Импортгениус» позволила проследить маршруты поставок необходимых дополнительных технологий.

Корректирующий журналист Фредерик Рихтер сказал: «Пока мы расследовали происхождение китайских дизельных двигателей, мы обнаружили, что компания в Санкт-Петербурге закупала двигатели для использования на российских военных кораблях и импортировала различное другое двигательное оборудование из Германии. Я обнаружил, что эти технологии были получен не напрямую из Германии, а от рижской компании Во.

Компания «Морские двигательные установки» в Санкт-Петербурге уже много лет заказывает судовые дизели и запчасти к ним немецкого производства. До 2011 года у нее было прямое сотрудничество с производителем Deutz в Кельне. Позже часть операций санкт-петербургской компании была переведена в Ригу под названием «морские системыDeutz Cologne и другие компании продолжали поставлять в Латвию судовые двигатели и сопутствующее оборудование в соответствии с заказами.

Основным бизнесом «Морских систем» было производство изделий из металла, а поставка двигателей составляла лишь малую часть работы.

De Welt и Corrective пишут, что после 2014 года, когда Германии больше не разрешали поставлять в Россию так называемые товары двойного назначения — гражданское и военное, поставки продолжались, считая, что они будут использоваться для гражданских плавсредств в Евросоюзе. Создается впечатление, что производители не были в курсе, что техника пересекает границу России. Рижская компания Marine Systems, которая в этом году была переименована в MS Productions, оспаривает такое заявление.

«Это не значит, что никто ничего не знает. Но они увидели в контракте компанию, которая является пунктом назначения поставок», — призналась финансовый директор компании Карина Гейша. Она сказала, что немецкие производители судовых технологий всегда знали, что собираются отправить двигатели в Санкт-Петербург. С другой стороны, компания «Морские двигательные системы» не попала под санкции. При этом Гиеша признал, что не в силах компании было добиться того, чтобы отправленная в Россию техника использовалась в соответствии с заключенными договоренностями, а не, например, на военной инфраструктуре, что является нарушением санкций. .

«Пока мы точно не знаем, установлен ли двигатель на судне, указанном в закупочной документации. Как мы можем быть в этом уверены? запрашивает документацию для каждого двигателя, и у них не было ни одного вопроса, нет проблем».

Журналисты Die Welt и Correctiv обратились за помощью к Radio Latvia, чтобы узнать, какие мероприятия ведутся в MS Productions в данный момент. По зарегистрированному юридическому адресу компании «Латвийское радио» поговорило с представителем управляющего зданием, который сказал, что «Морские системы» работали там, но не стал комментировать, когда компания ушла. Кроме того, в настоящее время на его производственном объекте в Удае не ведется никакой деятельности. Это подтвердил сотрудник, который сказал: «С мая-июня они перестали выпускать металлы. Но в чем дело, они тут ни при чем?»

Выяснилось, что деятельность компании резко прекратилась после вторжения России в Украину 24 февраля, когда прекратилось любое сотрудничество с Россией. Эффект был немедленным. С мая на фабрике затишье, около 90% рабочих уволены, а убытки превысили миллион евро.

В 2020 году оборот Marine Systems превысил 22 миллиона евро, а прибыль превысила полтора миллиона евро, по данным «Лорсофт». Руководителем металлообрабатывающей компании является гражданин России Игорь Смолин. Radio Latvia обнаружило, что в настоящее время оно не находится в Латвии и, похоже, ищет возможности для развития своего бизнеса в других странах Европы.

После начавшейся на Украине войны российское гражданство главы компании стало препятствием для продолжения работы, по словам финансового директора компании Гиеши: «Если бы не проблема, начавшаяся в феврале, этих вопросов не было бы».

Следует отметить, что Marine Systems не была признана виновной в какой-либо преступной деятельности.

После российского вторжения в Украину увеличилось количество сообщений о попытках уклониться от возможных санкций в финансовой сфере — с 13 два года назад до почти 100 в этом году, заявил глава отдела стратегического анализа Службы финансовой разведки Паулс. Ильгенков, сказал Латвийскому радио. Служба не стала комментировать конкретные примеры, но отметила несколько случаев, когда торговые отношения с Россией или Беларусью продолжались в пострадавшем от санкций секторе.

«Поэтому, если есть подозрение, что компания продолжает поставлять запрещенные товары в Россию, то это можно считать нарушением санкций, так как УК предусматривает ответственность. Если за такую ​​операцию компания получает деньги на банковский счет , мы будем считать это полученными деньгами», — пояснил Ильгенков. Преступным путем мы сможем их заморозить».

Корректор Рихтер подчеркнул, что роль журналистских расследований будет становиться все более важной для усилий компаний по обходу санкций в отношении России: «Многие инженерно-технические, медицинские и другие компании будут думать о том, как продолжить начатые ими деловые отношения, используя обходные пути. маршруты через Китай, Среднюю Азию и другие страны, включая страны Балтии.